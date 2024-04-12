https://ria.ru/20240412/lift-1939692406.html

Серпуховский завод представил интерактивный лифт нового поколения

Серпуховский завод представил интерактивный лифт нового поколения - РИА Новости, 12.04.2024

Серпуховский завод представил интерактивный лифт нового поколения

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в группу компаний "Садовое кольцо") провел в Москве презентацию созданной в сотрудничестве со студией Артемия... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:49

2024-04-12T18:49

2024-04-12T18:49

москва

россия

серпухов

артемий лебедев

лифты

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в группу компаний "Садовое кольцо") провел в Москве презентацию созданной в сотрудничестве со студией Артемия Лебедева лифтовой кабины нового поколения. Создатели продемонстрировали возможности лифтовой кабины будущего в московском "Кибердоме". В красочной шоу-программе СЛЗ приняли участие ключевые игроки рынка недвижимости, журналисты, лидеры мнений из сферы недвижимости и звезды шоу-бизнеса. Уникальный для России интерактивный лифт не только доставит на нужный этаж, но и сделает комплимент, а еще поделится полезной информацией о погоде, пробках на дорогах или биржевых котировках, сообщили в компании "Садовое кольцо". "Раньше лифт воспринимался как место для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, теперь же он превращается в эргономичное пространство с абсолютно иным уровнем интеллекта, особой атмосферой эстетики и комфорта, новым уровнем надежности и безопасности", – рассказал заместитель гендиректора группы по коммерческим вопросам и связям с общественностью Илья Колунов. Черные информационные панели, двери и поручни новой лифтовой кабины выполнены из материалов, имитирующих мрамор, камень, металл и дерево, важной частью дизайна стали акцентные геометрические рельефные поверхности. "Я очень рад, что мне и моей команде удалось поучаствовать в проекте создания нового лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали все, что хотели сделать: ни в чем себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся наши лифты из Серпухова", – прокомментировал новую продукцию СЛЗ Артемий Лебедев. Как подчеркивают создатели лифта, сложные, уникальные технические решения превращают поездку в нем в настоящий аттракцион: адаптивный свет в кабине умеет подстраиваться под корпоративные цвета организации, куда направляется сотрудник или посетитель, а тонированное стекло "умного зеркала" не только послужит выгодным фоном для эффектных лифтолуков, но и подскажет: "Красивое платье, изменяю подсветку для фото". "Сегодня завод уже принимает заказы на наши инновационные лифты. Рынок интеллектуальных моделей стремительно развивается и то, что нам казалось фантазией еще несколько лет назад, на Серпуховском лифтостроительном заводе стало реальностью", – поделился управляющий СЛЗ Леонид Черноног. По его словам, спрос на такие системы, как интерактивный лифт, уже высок, что объясняется ростом объемов строительства высотных энергоэффективных зданий, появлением "умных городов" и запросом жителей на принципиально иной уровень безопасности и комфорта. Новая кабина Серпуховского завода – первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, управляемой искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей (IoT). Лифты уже в этом году будут установлены в нескольких жилых комплексах российских городов. Модельная линейка включает лифты грузоподъемностью 400, 630 и 1000 килограмм. Производственный комплекс СЛЗ находится в подмосковном Серпухове. Номинальная мощность предприятия – 12 тысяч лифтов в год. В планах завода на 2024 год – вывод на рынок лифтов для высотных зданий со скоростью движения 2,5 и 4 метра в секунду.

https://ria.ru/20240214/lifty-1927159388.html

https://ria.ru/20240314/moskva-1932914637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, серпухов, артемий лебедев, лифты