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У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2024
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13:51 12.04.2024 (обновлено: 13:59 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lavrov-1939608709.html
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2024
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров
Москва не видит желания ни у Киева, ни у Запада вести дело по-честному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность мирных переговоров по... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:51
2024-04-12T13:59
киев
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не видит желания ни у Киева, ни у Запада вести дело по-честному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность мирных переговоров по Украине."Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал он в ходе пресс-конференции."Если недоговороспособность, которая уже теперь характеризует киевский режим со всей очевидностью, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать. Вместо прямого диалога, без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс", готовит конференцию в Швейцарии, на которой они хотя сформулировать, довести до ума пресловутые 10 пунктов "формулы мира" Зеленского, и потом это РФ предъявить. Но то, что это путь в никуда, очевидно любому нормальному политическому обозревателю", - подчеркнул министр.
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киев, украина, россия, сергей лавров, в мире
Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров

Лавров: ни у Киева, ни у его хозяев нет желания вести дела по-честному

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не видит желания ни у Киева, ни у Запада вести дело по-честному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность мирных переговоров по Украине.
"Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал он в ходе пресс-конференции.
"Если недоговороспособность, которая уже теперь характеризует киевский режим со всей очевидностью, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать. Вместо прямого диалога, без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс", готовит конференцию в Швейцарии, на которой они хотя сформулировать, довести до ума пресловутые 10 пунктов "формулы мира" Зеленского, и потом это РФ предъявить. Но то, что это путь в никуда, очевидно любому нормальному политическому обозревателю", - подчеркнул министр.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров с Украиной
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