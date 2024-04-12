https://ria.ru/20240412/lavrov-1939608709.html
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2024
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров
Москва не видит желания ни у Киева, ни у Запада вести дело по-честному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность мирных переговоров по... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:51
2024-04-12T13:51
2024-04-12T13:59
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не видит желания ни у Киева, ни у Запада вести дело по-честному, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность мирных переговоров по Украине."Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному", - сказал он в ходе пресс-конференции."Если недоговороспособность, которая уже теперь характеризует киевский режим со всей очевидностью, сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать. Вместо прямого диалога, без каких-то ультиматумов, Запад навязывает так называемый "копенгагенский процесс", готовит конференцию в Швейцарии, на которой они хотя сформулировать, довести до ума пресловутые 10 пунктов "формулы мира" Зеленского, и потом это РФ предъявить. Но то, что это путь в никуда, очевидно любому нормальному политическому обозревателю", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240412/peregovory-1939588358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
У хозяев Киева нет желания вести дела по-честному, заявил Лавров
Лавров: ни у Киева, ни у его хозяев нет желания вести дела по-честному