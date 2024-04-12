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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
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08:38 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kurgan-1939507514.html
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров
Уровень воды у реки Тобол в районе города Кургана Курганской области вырос на 10 сантиметров за 12 часов, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:38
2024-04-12T08:38
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды у реки Тобол в районе города Кургана Курганской области вырос на 10 сантиметров за 12 часов, сообщает пресс-служба мэрии. "Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (6.00 мск) 12 апреля составляет 399 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов – плюс 10 сантиметров", – говорится в сообщении. По данным властей, в четверг уровень воды в реке Тобол в областной столице достигал 388 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. В регионе эвакуированы более 6,2 тысяч человек, в пунктах временного размещения находится 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок, в общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения. В настоящее время в области затоплены 205 жилых дома и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html
https://ria.ru/20240410/voda-1939072352.html
тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на десять сантиметров за 12 часов

© Фото : Муниципальное образование город КурганУкрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Муниципальное образование город Курган
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды у реки Тобол в районе города Кургана Курганской области вырос на 10 сантиметров за 12 часов, сообщает пресс-служба мэрии.
"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (6.00 мск) 12 апреля составляет 399 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов – плюс 10 сантиметров", – говорится в сообщении.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров
9 апреля, 06:43
По данным властей, в четверг уровень воды в реке Тобол в областной столице достигал 388 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
В регионе эвакуированы более 6,2 тысяч человек, в пунктах временного размещения находится 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок, в общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения. В настоящее время в области затоплены 205 жилых дома и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 962 сантиметров
10 апреля, 13:17
 
ПроисшествияТобол (река)КурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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