https://ria.ru/20240412/kurgan-1939507514.html

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на десять сантиметров

Уровень воды у реки Тобол в районе города Кургана Курганской области вырос на 10 сантиметров за 12 часов, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:38

2024-04-12T08:38

2024-04-12T08:38

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды у реки Тобол в районе города Кургана Курганской области вырос на 10 сантиметров за 12 часов, сообщает пресс-служба мэрии. "Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (6.00 мск) 12 апреля составляет 399 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов – плюс 10 сантиметров", – говорится в сообщении. По данным властей, в четверг уровень воды в реке Тобол в областной столице достигал 388 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. В регионе эвакуированы более 6,2 тысяч человек, в пунктах временного размещения находится 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок, в общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения. В настоящее время в области затоплены 205 жилых дома и 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html

https://ria.ru/20240410/voda-1939072352.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024