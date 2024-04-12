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Более 700 крыш жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году - РИА Новости, 12.04.2024
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10:17 12.04.2024
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Более 700 крыш жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году
Более 700 крыш жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году - РИА Новости, 12.04.2024
Более 700 крыш жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2024 году проведут капитальный ремонт более 700 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:17
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2024 году проведут капитальный ремонт более 700 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведём в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, её частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - отметил Бирюков. Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В неё вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
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москва, россия, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, жкх, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы

Более 700 крыш жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время кровельных работ
Рабочий во время кровельных работ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий во время кровельных работ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2024 году проведут капитальный ремонт более 700 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведём в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
«
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, её частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - отметил Бирюков.
Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
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Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В неё вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыЖКХГородское хозяйство Москвы
 
 
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