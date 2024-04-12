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Путин заявил, что работа по освоению космоса продолжается - РИА Новости, 12.04.2024
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18:05 12.04.2024 (обновлено: 18:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/kosmosa-1939681765.html
Путин заявил, что работа по освоению космоса продолжается
Путин заявил, что работа по освоению космоса продолжается - РИА Новости, 12.04.2024
Путин заявил, что работа по освоению космоса продолжается
Президент РФ Владимир Путин, говоря об освоении космоса, сказал, что денег всегда не хватает, но работа идет, и есть движение вперед. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:05
2024-04-12T18:38
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об освоении космоса, сказал, что денег всегда не хватает, но работа идет, и есть движение вперед. "Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской. Накануне состоялся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный", в ближайшем будущем она должна отправить в космос модули новой Российской орбитальной станции.
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космос - риа наука, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, олег новицкий
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Олег Новицкий
Путин заявил, что работа по освоению космоса продолжается

Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает, но есть движение вперёд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об освоении космоса, сказал, что денег всегда не хватает, но работа идет, и есть движение вперед.
«
"Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
Накануне состоялся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный", в ближайшем будущем она должна отправить в космос модули новой Российской орбитальной станции.
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