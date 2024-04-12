Космонавтам Петелину и Федяеву присвоили звания Героев России
Космонавты Петелин и Федяев получили звание Героев России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Андрей Федяев и Дмитрий Петелин
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоили звания Героев России, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание "Героя Российской Федерации" Петелину Дмитрию Александровичу — инструктору-космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина", Федяеву Андрею Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина", — указано в документе.
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Кроме того, орденом Гагарина наградили космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Также этой награды удостоилась белорусская космонавтка Марина Василевская.
Их наградили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.
Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики.