https://ria.ru/20240412/kosmonavty-1939516438.html

Космонавтам Петелину и Федяеву присвоили звания Героев России

Космонавтам Петелину и Федяеву присвоили звания Героев России - РИА Новости, 12.04.2024

Космонавтам Петелину и Федяеву присвоили звания Героев России

Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоили звания Героев России, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:19

2024-04-12T09:19

2024-04-12T12:07

россия

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоили звания Героев России, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание "Героя Российской Федерации" Петелину Дмитрию Александровичу — инструктору-космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина", Федяеву Андрею Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов Юрия Гагарина", — указано в документе.Кроме того, орденом Гагарина наградили космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Также этой награды удостоилась белорусская космонавтка Марина Василевская.Их наградили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В России в этот день празднуют День космонавтики.

https://ria.ru/20240403/kikina-1937530301.html

https://ria.ru/20240412/gagarin-1937331333.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, космос - риа наука