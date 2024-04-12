https://ria.ru/20240412/komik-1939499568.html

Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову

Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову - РИА Новости, 12.04.2024

Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову

Вступивший в ВСУ участник украинской "Лиги смеха" комик Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы, сообщила его супруга в Instagram*. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:09

2024-04-12T07:09

2024-04-12T07:09

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вступивший в ВСУ участник украинской "Лиги смеха" комик Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы, сообщила его супруга в Instagram*.По словам женщины, Розовый получил осколочное ранение в ходе боевых действий 21 марта.Сейчас комик, вступивший в 2022 году в националистический полк "Азов"** (запрещенная в России террористическая организация), в сознании и пытается общаться с родственниками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231225/kolesnik-1918006958.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины