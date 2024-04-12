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Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову - РИА Новости, 12.04.2024
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07:09 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/komik-1939499568.html
Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову
Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову - РИА Новости, 12.04.2024
Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову
Вступивший в ВСУ участник украинской "Лиги смеха" комик Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы, сообщила его супруга в Instagram*. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:09
2024-04-12T07:09
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вступивший в ВСУ участник украинской "Лиги смеха" комик Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы, сообщила его супруга в Instagram*.По словам женщины, Розовый получил осколочное ранение в ходе боевых действий 21 марта.Сейчас комик, вступивший в 2022 году в националистический полк "Азов"** (запрещенная в России террористическая организация), в сознании и пытается общаться с родственниками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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60
в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Вступивший в "Азов"* украинский комик получил ранение в голову

Вступивший в ВСУ украинский комик Розовый получил тяжелое ранение в голову

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вступивший в ВСУ участник украинской "Лиги смеха" комик Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы, сообщила его супруга в Instagram*.
По словам женщины, Розовый получил осколочное ранение в ходе боевых действий 21 марта.
Сейчас комик, вступивший в 2022 году в националистический полк "Азов"** (запрещенная в России террористическая организация), в сознании и пытается общаться с родственниками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация
Богдан Колесник
Умер примкнувший к ВСУ актер из сериала "Черные кошки" Колесник
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В миреВооруженные силы Украины
 
 
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