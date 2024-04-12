https://ria.ru/20240412/kobakhidze-1939655922.html
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах - РИА Новости, 12.04.2024
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:22
2024-04-12T16:22
2024-04-12T16:22
в мире
грузия
германия
тбилиси
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/81/1532208157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6bd16d89f339a172cea9542420abe31.jpg
ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но они готовы обсудить это с западными партнерами. Кобахидзе находится с официальным визитом в Германии. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. "Закон о прозрачности" полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести дискуссии с европейскими, американскими или местными грузинскими партнерами. Наш подход и позиции очень тверды", - заявил Кобахидзе журналистам, его слова приводит пресс-служба правительства. По его словам, никто не может сказать, что прозрачность финансирования может оказать негативное влияние на деятельность той или иной организации. "Если я говорю что-то не так, то повторю еще раз, мы открыты к обсуждению и могу подтвердить, что единственное, что предусматривает указанный законопроект, - это ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ", - добавил он. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240403/gruziya-1937511955.html
https://ria.ru/20240408/tbilisi-1938602412.html
грузия
германия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/81/1532208157_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73419dd7f1f1b70b3f4c58ca14450756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, германия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Германия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах
Премьер Кобахидзе рассказал о позиции властей Грузии по закону об иноагентах
ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но они готовы обсудить это с западными партнерами.
Кобахидзе находится с официальным визитом в Германии. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси
уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
"Закон о прозрачности" полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести дискуссии с европейскими, американскими или местными грузинскими партнерами. Наш подход и позиции очень тверды", - заявил Кобахидзе журналистам, его слова приводит пресс-служба правительства.
По его словам, никто не может сказать, что прозрачность финансирования может оказать негативное влияние на деятельность той или иной организации.
«
"Если я говорю что-то не так, то повторю еще раз, мы открыты к обсуждению и могу подтвердить, что единственное, что предусматривает указанный законопроект, - это ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ", - добавил он.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.