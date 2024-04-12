https://ria.ru/20240412/kobakhidze-1939655922.html

Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах

Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах - РИА Новости, 12.04.2024

Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:22

2024-04-12T16:22

2024-04-12T16:22

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грузия

германия

тбилиси

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но они готовы обсудить это с западными партнерами. Кобахидзе находится с официальным визитом в Германии. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. "Закон о прозрачности" полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести дискуссии с европейскими, американскими или местными грузинскими партнерами. Наш подход и позиции очень тверды", - заявил Кобахидзе журналистам, его слова приводит пресс-служба правительства. По его словам, никто не может сказать, что прозрачность финансирования может оказать негативное влияние на деятельность той или иной организации. "Если я говорю что-то не так, то повторю еще раз, мы открыты к обсуждению и могу подтвердить, что единственное, что предусматривает указанный законопроект, - это ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ", - добавил он. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.

https://ria.ru/20240403/gruziya-1937511955.html

https://ria.ru/20240408/tbilisi-1938602412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, германия, тбилиси, ираклий кобахидзе