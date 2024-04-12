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Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах - РИА Новости, 12.04.2024
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16:22 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kobakhidze-1939655922.html
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах - РИА Новости, 12.04.2024
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:22
2024-04-12T16:22
в мире
грузия
германия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но они готовы обсудить это с западными партнерами. Кобахидзе находится с официальным визитом в Германии. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. "Закон о прозрачности" полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести дискуссии с европейскими, американскими или местными грузинскими партнерами. Наш подход и позиции очень тверды", - заявил Кобахидзе журналистам, его слова приводит пресс-служба правительства. По его словам, никто не может сказать, что прозрачность финансирования может оказать негативное влияние на деятельность той или иной организации. "Если я говорю что-то не так, то повторю еще раз, мы открыты к обсуждению и могу подтвердить, что единственное, что предусматривает указанный законопроект, - это ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ", - добавил он. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240403/gruziya-1937511955.html
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в мире, грузия, германия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Германия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
Грузия готова обсудить с Западом закон об иноагентах

Премьер Кобахидзе рассказал о позиции властей Грузии по закону об иноагентах

© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию заявил, что позиция грузинских властей тверда в отношении принятия закона об иноагентах, но они готовы обсудить это с западными партнерами.
Кобахидзе находится с официальным визитом в Германии. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
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"Закон о прозрачности" полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести дискуссии с европейскими, американскими или местными грузинскими партнерами. Наш подход и позиции очень тверды", - заявил Кобахидзе журналистам, его слова приводит пресс-служба правительства.
По его словам, никто не может сказать, что прозрачность финансирования может оказать негативное влияние на деятельность той или иной организации.
«
"Если я говорю что-то не так, то повторю еще раз, мы открыты к обсуждению и могу подтвердить, что единственное, что предусматривает указанный законопроект, - это ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ", - добавил он.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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В миреГрузияГерманияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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