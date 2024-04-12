https://ria.ru/20240412/klubnika-1939489037.html

Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники из трех стран

Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники из трех стран - РИА Новости, 12.04.2024

Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники из трех стран

Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники в Азербайджане, Китае и Казахстане, а вот импорт из Турции, традиционного крупнейшего поставщика, упал до РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:20

2024-04-12T03:20

2024-04-12T03:20

экономика

россия

азербайджан

китай

оон

турция

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия в прошлом году резко нарастила закупки клубники в Азербайджане, Китае и Казахстане, а вот импорт из Турции, традиционного крупнейшего поставщика, упал до минимума с 2020 года, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Россия в прошлом году нарастила импорт клубники на 0,6% - до 50,5 тысячи тонн, при этом тройка крупнейших поставщиков в прошлом году осталась неизменной - это Турция, Азербайджан и Сербия. Турецкие поставки сократились на 12% - до 22,7 тысячи тонн, что составляло 45% от всего российского импорта против 51% годом ранее. Это стало минимальным объемом с 2020 года, когда поставки составили лишь 14,6 тысячи тонн. Уменьшился импорт и из Сербии - на 37%, до 3,2 тысячи тонн (6,2%). А вот Азербайджан, наоборот, увеличил экспорт в Россию в 1,9 раза - до 18,2 тысячи тонн, а его доля выросла до 36% с 19,5% годом ранее. Значительно нарастил поставки и Китай - до 1,8 тысячи тонн с 1,1 тысячи годом ранее, в результате чего он впервые за много лет вошел в пятерку крупнейших поставщиков клубники в Россию. Пятое место за собой сохраняет Армения, хотя ее экспорт уменьшился на 11% - до 1,7 тысячи тонн. В десятку также входят Египет (1,6 тысячи тонн), Молдавия (653 тонны) и Киргизия (308 тонн). Казахстан в прошлом году неожиданно нарастил экспорт в Россию в 88 раз - до 277 тонн, заняв девятое место. Грузия замыкает десятку с 22 тоннами. Также поставки клубники шли из Марокко, Узбекистана, Литвы, Южной Кореи и Бельгии - совокупно 61 тонна. А вот импорта из Польши, которая в 2022 году была четвертым крупнейшим поставщиком этой ягоды с объемом экспорта в 2 тысячи тонн, не было вовсе. В то же время против Польши с 2015 года действует российское продовольственное эмбарго, и, согласно ее статистике, в 2016-2019 годах поставок действительно не было. Однако с 2020 по 2022 годы поставки возобновились, вероятно, они могли идти "под флагом" другой страны. Согласно оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, производство клубники в России в последние годы растет примерно на 20 тысяч тонн в год - в 2022 году оно достигло 255 тысяч тонн.

https://ria.ru/20231026/yaytsa-1905394212.html

https://ria.ru/20240304/rassada-1780489958.html

https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html

россия

азербайджан

китай

турция

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экономика, россия, азербайджан, китай, оон, турция