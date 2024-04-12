https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939488631.html

В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина

В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина - РИА Новости, 12.04.2024

В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина

Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) воюют в Часовом Яре Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:12

2024-04-12T03:12

2024-04-12T03:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) воюют в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, откуда их сейчас выбивают российские войска, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Недавно были уничтожены серьезные позиции 3-й бригады вооруженных формирований Украины. Это бывший полк "Азов"* - запрещенная в России террористическая организация - в какой-то реинкарнации находится после событий в Мариуполе, где они сдались в плен… И сейчас они выбиваются нами там непосредственно в Часовом Яре", - сказал Кимаковский.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922222976.html

россия

донецкая народная республика

украина

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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин