https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939488631.html
В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина
В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина - РИА Новости, 12.04.2024
В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина
Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) воюют в Часовом Яре Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:12
2024-04-12T03:12
2024-04-12T03:12
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) воюют в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, откуда их сейчас выбивают российские войска, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Недавно были уничтожены серьезные позиции 3-й бригады вооруженных формирований Украины. Это бывший полк "Азов"* - запрещенная в России террористическая организация - в какой-то реинкарнации находится после событий в Мариуполе, где они сдались в плен… И сейчас они выбиваются нами там непосредственно в Часовом Яре", - сказал Кимаковский.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922222976.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, В мире
В Часовом Яре воюют боевики из "Азова"*, сообщил советник Пушилина
Кимаковский: боевики из "Азова" воюют в Часовом Яре против ВС России