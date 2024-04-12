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Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт - РИА Новости, 12.04.2024
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07:26 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/khrapunova-1939500457.html
Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт
Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт - РИА Новости, 12.04.2024
Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт
Россияне ежемесячно теряют миллионы рублей из-за мошеннических схем с использованием поддельных приложений банков, которые находятся под санкциями Запада,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:26
2024-04-12T07:26
алла храпунова
тинькофф. кредитные системы
яндекс
google
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россияне ежемесячно теряют миллионы рублей из-за мошеннических схем с использованием поддельных приложений банков, которые находятся под санкциями Запада, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Приложения российских банков из-за санкций постоянно удаляются из популярных магазинов приложений Google Play Market и App Store. Вместе с тем, там появляются сомнительные программы, которые маскируются под сервисы кредитных организаций. Так, ранее в апреле полиция сообщила, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые крадут личные данные. По словам Храпуновой, поддельные приложения банков - излюбленный инструмент мошенников, они используют их постоянно и под разными предлогами пытаются убедить жертву установить их. Например, под видом сотрудников банков звонят потенциальным жертвам, приходят к ним домой или встречают их в многолюдных местах, таких как вокзалы и аэропорты. Также ссылки для скачивания этой вредоносной программы приходят в смс и мессенджерах, мимикрируют под сообщения кредитных организаций. "Оценить масштаб потерь практически невозможно - не все сообщают об этом в полицию и свой банк. Да и правоохранители с безопасниками такие данные раскрывать не спешат. Но можно уверенно говорить, что ежемесячно таким способом беспечные клиенты банков теряют миллионы", - сказала эксперт. Храпунова рекомендовала россиянам всегда использовать в качестве поисковика "Яндекс", где предусмотрена проверка и маркировка достоверности и надежности, а приложения скачивать через RuStore или официальные сайты банков. Она пояснила, что, например, "недружественный" IT-гигант Google "совершенно точно" не ставит перед собой целью проверять и маркировать приложения российских разработчиков и ссылки в русскоязычном сегменте.
https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html
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алла храпунова, тинькофф. кредитные системы, яндекс, google, санкции в отношении россии
Алла Храпунова, Тинькофф. Кредитные Системы, Яндекс, Google, Санкции в отношении России
Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт

Эксперт Храпунова: россияне теряют миллионы рублей из-за мошеннических схем

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россияне ежемесячно теряют миллионы рублей из-за мошеннических схем с использованием поддельных приложений банков, которые находятся под санкциями Запада, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Приложения российских банков из-за санкций постоянно удаляются из популярных магазинов приложений Google Play Market и App Store. Вместе с тем, там появляются сомнительные программы, которые маскируются под сервисы кредитных организаций. Так, ранее в апреле полиция сообщила, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые крадут личные данные.
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По словам Храпуновой, поддельные приложения банков - излюбленный инструмент мошенников, они используют их постоянно и под разными предлогами пытаются убедить жертву установить их. Например, под видом сотрудников банков звонят потенциальным жертвам, приходят к ним домой или встречают их в многолюдных местах, таких как вокзалы и аэропорты. Также ссылки для скачивания этой вредоносной программы приходят в смс и мессенджерах, мимикрируют под сообщения кредитных организаций.
"Оценить масштаб потерь практически невозможно - не все сообщают об этом в полицию и свой банк. Да и правоохранители с безопасниками такие данные раскрывать не спешат. Но можно уверенно говорить, что ежемесячно таким способом беспечные клиенты банков теряют миллионы", - сказала эксперт.
Храпунова рекомендовала россиянам всегда использовать в качестве поисковика "Яндекс", где предусмотрена проверка и маркировка достоверности и надежности, а приложения скачивать через RuStore или официальные сайты банков.
Она пояснила, что, например, "недружественный" IT-гигант Google "совершенно точно" не ставит перед собой целью проверять и маркировать приложения российских разработчиков и ссылки в русскоязычном сегменте.
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