https://ria.ru/20240412/khrapunova-1939500457.html

Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт

Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт - РИА Новости, 12.04.2024

Каждый месяц россияне теряют миллионы из-за мошенников, сообщила эксперт

Россияне ежемесячно теряют миллионы рублей из-за мошеннических схем с использованием поддельных приложений банков, которые находятся под санкциями Запада,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:26

2024-04-12T07:26

2024-04-12T07:26

алла храпунова

тинькофф. кредитные системы

яндекс

google

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россияне ежемесячно теряют миллионы рублей из-за мошеннических схем с использованием поддельных приложений банков, которые находятся под санкциями Запада, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Приложения российских банков из-за санкций постоянно удаляются из популярных магазинов приложений Google Play Market и App Store. Вместе с тем, там появляются сомнительные программы, которые маскируются под сервисы кредитных организаций. Так, ранее в апреле полиция сообщила, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые крадут личные данные. По словам Храпуновой, поддельные приложения банков - излюбленный инструмент мошенников, они используют их постоянно и под разными предлогами пытаются убедить жертву установить их. Например, под видом сотрудников банков звонят потенциальным жертвам, приходят к ним домой или встречают их в многолюдных местах, таких как вокзалы и аэропорты. Также ссылки для скачивания этой вредоносной программы приходят в смс и мессенджерах, мимикрируют под сообщения кредитных организаций. "Оценить масштаб потерь практически невозможно - не все сообщают об этом в полицию и свой банк. Да и правоохранители с безопасниками такие данные раскрывать не спешат. Но можно уверенно говорить, что ежемесячно таким способом беспечные клиенты банков теряют миллионы", - сказала эксперт. Храпунова рекомендовала россиянам всегда использовать в качестве поисковика "Яндекс", где предусмотрена проверка и маркировка достоверности и надежности, а приложения скачивать через RuStore или официальные сайты банков. Она пояснила, что, например, "недружественный" IT-гигант Google "совершенно точно" не ставит перед собой целью проверять и маркировать приложения российских разработчиков и ссылки в русскоязычном сегменте.

https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936523243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова, тинькофф. кредитные системы, яндекс, google, санкции в отношении россии