https://ria.ru/20240412/kherson-1939613221.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Херсонской области спустя семь минут после ее объявления. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:07
2024-04-12T14:07
2024-04-12T14:20
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Херсонской области спустя семь минут после ее объявления."Отбой ракетной опасности в Херсонской области", – говорится в оперативном канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом.
https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Оперативный канал: в Херсонской области объявили ракетную опасность