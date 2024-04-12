https://ria.ru/20240412/kherson-1939613221.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.04.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Херсонской области спустя семь минут после ее объявления. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:07

2024-04-12T14:07

2024-04-12T14:20

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Херсонской области спустя семь минут после ее объявления."Отбой ракетной опасности в Херсонской области", – говорится в оперативном канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом.

https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия