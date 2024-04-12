https://ria.ru/20240412/khakasiya-1939505074.html

На юге Хакасии подтопило четыре частных дома

На юге Хакасии подтопило четыре частных дома - РИА Новости, 12.04.2024

На юге Хакасии подтопило четыре частных дома

Четыре частных дома и 11 участков затоплено паводковыми водами в городе Абазе на юге Хакасии, где накануне власти ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщает РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:14

2024-04-12T08:14

2024-04-12T08:14

происшествия

абаза

абакан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22856/49/228564988_0:9:381:223_1920x0_80_0_0_9def03f51e061f0edb749ace8a4a1f3c.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Четыре частных дома и 11 участков затоплено паводковыми водами в городе Абазе на юге Хакасии, где накануне власти ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщает МЧС региона. В четверг власти закрыли для посещений дачные общества "Лесник" и "Черёмушки". Проводится патрулирование дач, на месте дежурят сотрудники городского отделения ГИБДД. "За минувшие сутки уровень воды в реке Абакан незначительно вырос, утром данные замеров показали 231 сантиметр, при этом опасным считается уровень 490 сантиметров. В зону подтопления непосредственно в Абазе попали 11 земельных участков и четыре частных жилых дома. В четырёх дачных обществах, находящихся в пойменной зоне реки Абакан, подтоплены 68 участков, на которых расположены 24 нежилых дачных строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Обстановка в Абазе находится на круглосуточном контроле МЧС России. Администрация района и аварийные службы республики ведут работы по откачке воды с затопленных участков, выставили дополнительные наблюдательные посты, постоянно контролируют состояние гидротехнических сооружений. На 13 апреля запланированы работы по подрыву льда для разрыхления головной части ледового затора. Оперативные группы МЧС России работают по всему течению реки Абакан ниже Абазы, контролируя прохождение ледохода и выявляя потенциально опасные места. Силы и средства спасателей находятся в полной готовности на случай ухудшения обстановки, отметили в управлении. Город Абаза с населением около 15 тысяч человек находится на юге республики.

https://ria.ru/20240408/chs-1938481116.html

https://ria.ru/20240307/podtoplenie-1931613876.html

абаза

абакан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, абаза, абакан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, прорыв дамбы в орске