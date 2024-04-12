На юге Хакасии подтопило четыре частных дома
В Абазе на юге Хакасии подтопило четыре частных дома и 11 участков
© Фото : Пресс-служба МЧСПаводок в Хакасии
© Фото : Пресс-служба МЧС
Паводок в Хакасии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Четыре частных дома и 11 участков затоплено паводковыми водами в городе Абазе на юге Хакасии, где накануне власти ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщает МЧС региона.
В четверг власти закрыли для посещений дачные общества "Лесник" и "Черёмушки". Проводится патрулирование дач, на месте дежурят сотрудники городского отделения ГИБДД.
"За минувшие сутки уровень воды в реке Абакан незначительно вырос, утром данные замеров показали 231 сантиметр, при этом опасным считается уровень 490 сантиметров. В зону подтопления непосредственно в Абазе попали 11 земельных участков и четыре частных жилых дома. В четырёх дачных обществах, находящихся в пойменной зоне реки Абакан, подтоплены 68 участков, на которых расположены 24 нежилых дачных строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Обстановка в Абазе находится на круглосуточном контроле МЧС России. Администрация района и аварийные службы республики ведут работы по откачке воды с затопленных участков, выставили дополнительные наблюдательные посты, постоянно контролируют состояние гидротехнических сооружений. На 13 апреля запланированы работы по подрыву льда для разрыхления головной части ледового затора.
Оперативные группы МЧС России работают по всему течению реки Абакан ниже Абазы, контролируя прохождение ледохода и выявляя потенциально опасные места. Силы и средства спасателей находятся в полной готовности на случай ухудшения обстановки, отметили в управлении.
Город Абаза с населением около 15 тысяч человек находится на юге республики.