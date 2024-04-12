https://ria.ru/20240412/kaminskoe-1939669501.html

Село Каминское в Курганской области частично затоплено

Село Каминское в Курганской области частично затоплено - РИА Новости, 12.04.2024

Село Каминское в Курганской области частично затоплено

Село Каминское Курганской области частично затоплено, уровень воды составляет почти метр, жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:07

2024-04-12T17:07

2024-04-12T17:28

курганская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 12 апр- РИА Новости. Село Каминское Курганской области частично затоплено, уровень воды составляет почти метр, жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости.Часть домов практически полностью ушла под воду. По словам местных жителей, вода начала прибывать с Тобола в четверг вечером, и достаточно быстро. Местные жители передвигаются с помощью тракторов и лодок.Уровень воды в селе Каминское составляет около 95 сантиметров, сообщили РИА Новости сотрудники МЧС.Сотрудники МЧС ведут регулярный контроль прихода воды, установлена школа с помощью которой они измеряют уровень воды. По их словам вода прибывает со скоростью один сантиметр в час.В разговоре с РИА Новости один из местных жителей отметил, что почти все эвакуировались в связи с затоплениями.

https://ria.ru/20240412/podgotovka-1939655267.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

курганская область

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2024

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Село Каминское в Курганской области частично затоплено Село Каминское в Курганской области частично затоплено, уровень воды - около метра, почти все жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-12T17:07 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024