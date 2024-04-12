Рейтинг@Mail.ru
Село Каминское в Курганской области частично затоплено - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 12.04.2024 (обновлено: 17:28 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/kaminskoe-1939669501.html
Село Каминское в Курганской области частично затоплено
Село Каминское в Курганской области частично затоплено - РИА Новости, 12.04.2024
Село Каминское в Курганской области частично затоплено
Село Каминское Курганской области частично затоплено, уровень воды составляет почти метр, жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:07
2024-04-12T17:28
курганская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939672192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e79e8db68fdd53703d363ce349f35331.jpg
КУРГАН, 12 апр- РИА Новости. Село Каминское Курганской области частично затоплено, уровень воды составляет почти метр, жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости.Часть домов практически полностью ушла под воду. По словам местных жителей, вода начала прибывать с Тобола в четверг вечером, и достаточно быстро. Местные жители передвигаются с помощью тракторов и лодок.Уровень воды в селе Каминское составляет около 95 сантиметров, сообщили РИА Новости сотрудники МЧС.Сотрудники МЧС ведут регулярный контроль прихода воды, установлена школа с помощью которой они измеряют уровень воды. По их словам вода прибывает со скоростью один сантиметр в час.В разговоре с РИА Новости один из местных жителей отметил, что почти все эвакуировались в связи с затоплениями.
https://ria.ru/20240412/podgotovka-1939655267.html
https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Село Каминское в Курганской области частично затоплено
Село Каминское в Курганской области частично затоплено, уровень воды - около метра, почти все жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-12T17:07
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939672192_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2106922ac56afa104365b346f5296050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курганская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Село Каминское в Курганской области частично затоплено

Село Каминское в Курганской области частично затоплено, жители эвакуированы

Читать ria.ru в
КУРГАН, 12 апр- РИА Новости. Село Каминское Курганской области частично затоплено, уровень воды составляет почти метр, жители эвакуировались, передает корреспондент РИА Новости.
Часть домов практически полностью ушла под воду. По словам местных жителей, вода начала прибывать с Тобола в четверг вечером, и достаточно быстро. Местные жители передвигаются с помощью тракторов и лодок.
Подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Моор: подготовка к паводку стала главной темой для Тюменской области
Вчера, 16:20
Уровень воды в селе Каминское составляет около 95 сантиметров, сообщили РИА Новости сотрудники МЧС.
Сотрудники МЧС ведут регулярный контроль прихода воды, установлена школа с помощью которой они измеряют уровень воды. По их словам вода прибывает со скоростью один сантиметр в час.
В разговоре с РИА Новости один из местных жителей отметил, что почти все эвакуировались в связи с затоплениями.
Затопленная мечеть в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Имам затопленной мечети в Орске рассказал о последствиях наводнения
10 апреля, 17:33
 
Курганская областьПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала