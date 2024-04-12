https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html

СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана

СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:58

2024-04-12T09:58

2024-04-12T10:30

в мире

израиль

иран

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает портал Ynet в пятницу.Портал отмечает, что на фоне угроз из Тегерана ответить за израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске Израиль и США усилили координацию между вооруженными силами двух стран.В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.

https://ria.ru/20240411/izrail-1939378887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году