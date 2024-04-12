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СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана - РИА Новости, 12.04.2024
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09:58 12.04.2024 (обновлено: 10:30 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:58
2024-04-12T10:30
в мире
израиль
иран
моссад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает портал Ynet в пятницу.Портал отмечает, что на фоне угроз из Тегерана ответить за израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске Израиль и США усилили координацию между вооруженными силами двух стран.В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.
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израиль
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в мире, израиль, иран, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана

Ynet: армия Израиля и разведка "Моссад" утвердила план ответа при атаке из Ирана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает портал Ynet в пятницу.
Портал отмечает, что на фоне угроз из Тегерана ответить за израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске Израиль и США усилили координацию между вооруженными силами двух стран.
В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху
11 апреля, 15:20
 
В миреИзраильИранМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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