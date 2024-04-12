https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:58
2024-04-12T09:58
2024-04-12T10:30
в мире
израиль
иран
моссад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана, сообщает портал Ynet в пятницу.Портал отмечает, что на фоне угроз из Тегерана ответить за израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске Израиль и США усилили координацию между вооруженными силами двух стран.В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.
https://ria.ru/20240411/izrail-1939378887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: армия Израиля утвердила план ответа на случай атаки с территории Ирана
Ynet: армия Израиля и разведка "Моссад" утвердила план ответа при атаке из Ирана