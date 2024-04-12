https://ria.ru/20240412/italiya-1939571547.html

Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024

Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:29

2024-04-12T12:29

2024-04-12T12:34

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости."Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России на рабочую встречу",- сообщили в МИД РФ.Каких -либо подробностей в ведомстве не привели.Дипломат прибыл в МИД РФ в районе 11 часов по Москве. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не сообщало о его вызове в министерство.

https://ria.ru/20240127/aktivy-1923810235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, россия, москва, политика