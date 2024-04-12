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Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России
Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:29
2024-04-12T12:29
2024-04-12T12:34
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости."Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России на рабочую встречу",- сообщили в МИД РФ.Каких -либо подробностей в ведомстве не привели.Дипломат прибыл в МИД РФ в районе 11 часов по Москве. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не сообщало о его вызове в министерство.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, москва, политика
Италия, Россия, Москва, Политика
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России
Временный поверенный в делах Италии в Москве прибыл в МИД на рабочую встречу