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Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
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12:29 12.04.2024 (обновлено: 12:34 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/italiya-1939571547.html
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России - РИА Новости, 12.04.2024
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России
Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:29
2024-04-12T12:34
италия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости."Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России на рабочую встречу",- сообщили в МИД РФ.Каких -либо подробностей в ведомстве не привели.Дипломат прибыл в МИД РФ в районе 11 часов по Москве. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не сообщало о его вызове в министерство.
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италия, россия, москва, политика
Италия, Россия, Москва, Политика
Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах Италии в Москве прибыл в МИД на рабочую встречу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с необъявленным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
"Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России на рабочую встречу",- сообщили в МИД РФ.
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27 января, 09:14
Каких -либо подробностей в ведомстве не привели.
Дипломат прибыл в МИД РФ в районе 11 часов по Москве. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не сообщало о его вызове в министерство.
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