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В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим - РИА Новости, 12.04.2024
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09:17 12.04.2024 (обновлено: 09:21 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ishim-1939515856.html
В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим
В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим - РИА Новости, 12.04.2024
В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим
С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области ожидается повышение уровня воды до 750-800 сантиметров, при котором наступит... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:17
2024-04-12T09:21
наводнения в россии — 2024
тюменская область
ишим
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области ожидается повышение уровня воды до 750-800 сантиметров, при котором наступит половодье, с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением поймы, сообщает информцентр правительства региона."Штормовое предупреждение Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления "половодье" (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий", - сказано в сообщении.Ожидается затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель. В настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Вода на поймы не вышла.
https://ria.ru/20240410/ishim-1939149824.html
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наводнения в россии — 2024, тюменская область, ишим, происшествия
Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Ишим, Происшествия
В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим

В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим до 750 сантиметров

© Фёдор Шишкин/TelegramРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© Фёдор Шишкин/Telegram
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области ожидается повышение уровня воды до 750-800 сантиметров, при котором наступит половодье, с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением поймы, сообщает информцентр правительства региона.
"Штормовое предупреждение Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления "половодье" (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий", - сказано в сообщении.
Ожидается затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель. В настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Вода на поймы не вышла.
Река Ишим в Тюменской области
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Наводнения в России — 2024Тюменская областьИшимПроисшествия
 
 
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