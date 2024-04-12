https://ria.ru/20240412/ishim-1939515856.html

В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим

В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим - РИА Новости, 12.04.2024

В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим

С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области ожидается повышение уровня воды до 750-800 сантиметров, при котором наступит... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:17

2024-04-12T09:17

2024-04-12T09:21

наводнения в россии — 2024

тюменская область

ишим

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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области ожидается повышение уровня воды до 750-800 сантиметров, при котором наступит половодье, с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением поймы, сообщает информцентр правительства региона."Штормовое предупреждение Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления "половодье" (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий", - сказано в сообщении.Ожидается затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель. В настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Вода на поймы не вышла.

https://ria.ru/20240410/ishim-1939149824.html

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ишим

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Дарья Буймова

наводнения в россии — 2024, тюменская область, ишим, происшествия