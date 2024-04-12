https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html

"Погибают в первые дни": СМИ раскрыли, что полностью уничтожит Украину

"Погибают в первые дни": СМИ раскрыли, что полностью уничтожит Украину - РИА Новости, 12.04.2024

"Погибают в первые дни": СМИ раскрыли, что полностью уничтожит Украину

Украину ожидает скорый коллапс, и даже принудительная мобилизация не поможет ей избежать этого, поскольку у Киева нет времени на качественное обучение военных,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:23

2024-04-12T12:23

2024-04-12T12:23

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украину ожидает скорый коллапс, и даже принудительная мобилизация не поможет ей избежать этого, поскольку у Киева нет времени на качественное обучение военных, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Базовая подготовка, предлагаемая Киевом, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. Большинство новобранцев погибают в первые дни, что делает их легкой мишенью для российских ракет и беспилотников. На практике Киев просто создает "мясорубки" и превращает собственное население в пушечное мясо", — отметил он.Лейрос также подчеркнул, что на Украине настолько отчаянная, что уже приходится вербовать женщин, пожилых и людей с серьезными заболеваниями. Все это, добавил он, говорит о скорой катастрофе в этой бывшей советской республике."Поражение киевского режима — это лишь вопрос времени", — заключил эксперт.В четверг издание "Страна.ua" сообщило, что Рада приняла закон о мобилизации. В республике долго не могли принять законопроект о мобилизации. Первый вариант отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. В частности, по нему повестку могут направить через электронный кабинет призывника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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