"Погибают в первые дни": СМИ раскрыли, что полностью уничтожит Украину
InfoBRICS: принудительная мобилизация не спасет Украину от краха
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украину ожидает скорый коллапс, и даже принудительная мобилизация не поможет ей избежать этого, поскольку у Киева нет времени на качественное обучение военных, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Базовая подготовка, предлагаемая Киевом, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. Большинство новобранцев погибают в первые дни, что делает их легкой мишенью для российских ракет и беспилотников. На практике Киев просто создает "мясорубки" и превращает собственное население в пушечное мясо", — отметил он.
Лейрос также подчеркнул, что на Украине настолько отчаянная, что уже приходится вербовать женщин, пожилых и людей с серьезными заболеваниями. Все это, добавил он, говорит о скорой катастрофе в этой бывшей советской республике.
"Поражение киевского режима — это лишь вопрос времени", — заключил эксперт.
В четверг издание "Страна.ua" сообщило, что Рада приняла закон о мобилизации. В республике долго не могли принять законопроект о мобилизации. Первый вариант отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. В частности, по нему повестку могут направить через электронный кабинет призывника.
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