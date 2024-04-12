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Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс - РИА Новости, 12.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:14 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/gumpomosch-1939653821.html
Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс
Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс - РИА Новости, 12.04.2024
Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс
Жители Подмосковья в рамках акции "Доброе дело" за два года отправили более 5,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:14
2024-04-12T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донбасс
истра
андрей воробьев
гуманитарная помощь
сво
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жители Подмосковья в рамках акции "Доброе дело" за два года отправили более 5,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Недавно в рамках акции во всех школах Подмосковья прошла "Неделя добрых дел". Ребята плели масксети, делали окопные свечи, писали письма и рисовали открытки для бойцов. Все это мы отправили "за ленточку". Всего за два года фуры "Доброе дело" сделали 143 рейса на Донбасс – доставили более 5,6 тысяч тонн полезного груза. А сегодня, в годовщину акции, в Подмосковье объявлен единый день сбора помощи для участников СВО", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как добавили в пресс-службе, акцию "Доброе дело" придумали в апреле 2022 года учащиеся гимназии имени Е. М. Примакова на встрече с популярным блогером Владом Кобяковым. Воробьев поддержал идею ребят и одним из первых принял участие в акции, сдав гуманитарную помощь в Первомайской школе городского округа Истра. Тогда акция по сбору необходимых для жителей Донбасса товаров прошла в каждой из подмосковных школ.
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московская область (подмосковье), донбасс, истра, андрей воробьев, гуманитарная помощь, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донбасс, Истра, Андрей Воробьев, Гуманитарная помощь, СВО

Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жители Подмосковья в рамках акции "Доброе дело" за два года отправили более 5,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Недавно в рамках акции во всех школах Подмосковья прошла "Неделя добрых дел". Ребята плели масксети, делали окопные свечи, писали письма и рисовали открытки для бойцов. Все это мы отправили "за ленточку". Всего за два года фуры "Доброе дело" сделали 143 рейса на Донбасс – доставили более 5,6 тысяч тонн полезного груза. А сегодня, в годовщину акции, в Подмосковье объявлен единый день сбора помощи для участников СВО", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как добавили в пресс-службе, акцию "Доброе дело" придумали в апреле 2022 года учащиеся гимназии имени Е. М. Примакова на встрече с популярным блогером Владом Кобяковым. Воробьев поддержал идею ребят и одним из первых принял участие в акции, сдав гуманитарную помощь в Первомайской школе городского округа Истра. Тогда акция по сбору необходимых для жителей Донбасса товаров прошла в каждой из подмосковных школ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел"
14 марта, 13:09
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонбассИстраАндрей ВоробьевГуманитарная помощьСВО
 
 
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