https://ria.ru/20240412/gumpomosch-1939653821.html

Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс

Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс - РИА Новости, 12.04.2024

Подмосковье за два года отправило более 5,6 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс

Жители Подмосковья в рамках акции "Доброе дело" за два года отправили более 5,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:14

2024-04-12T16:14

2024-04-12T16:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

гуманитарная помощь

сво

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жители Подмосковья в рамках акции "Доброе дело" за два года отправили более 5,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Недавно в рамках акции во всех школах Подмосковья прошла "Неделя добрых дел". Ребята плели масксети, делали окопные свечи, писали письма и рисовали открытки для бойцов. Все это мы отправили "за ленточку". Всего за два года фуры "Доброе дело" сделали 143 рейса на Донбасс – доставили более 5,6 тысяч тонн полезного груза. А сегодня, в годовщину акции, в Подмосковье объявлен единый день сбора помощи для участников СВО", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как добавили в пресс-службе, акцию "Доброе дело" придумали в апреле 2022 года учащиеся гимназии имени Е. М. Примакова на встрече с популярным блогером Владом Кобяковым. Воробьев поддержал идею ребят и одним из первых принял участие в акции, сдав гуманитарную помощь в Первомайской школе городского округа Истра. Тогда акция по сбору необходимых для жителей Донбасса товаров прошла в каждой из подмосковных школ.

https://ria.ru/20240314/uchastniki-1932934334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), донбасс, истра, андрей воробьев, гуманитарная помощь, сво