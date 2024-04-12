https://ria.ru/20240412/gazobloki-1939690699.html

Камчатское предприятие по выпуску газоблоков развивается благодаря субсидии

Камчатское предприятие по выпуску газоблоков развивается благодаря субсидии - РИА Новости, 12.04.2024

Камчатское предприятие по выпуску газоблоков развивается благодаря субсидии

Компания ООО "Камчатгазблок" выпускает до 60 кубических метров продукции в сутки на собственном производстве благодаря господдержке, полученной от... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:38

2024-04-12T18:38

2024-04-12T18:38

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господдержка

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Компания ООО "Камчатгазблок" выпускает до 60 кубических метров продукции в сутки на собственном производстве благодаря господдержке, полученной от Минэкономразвития региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Завод производит газобетонные блоки различной платности для частного малоэтажного строительства и для возведения внутренних и внешних стен многоэтажных домов. Также предприятие выпускает сухие строительные смеси, клей и цементно-песчаную смесь для кладки. В этом году производство начало развивать новое направление: пять типовых проектов домов ИЖС под застройку от 75 квадратных метров до 160. Большую помощь в становлении предприятия оказало министерство экономического развития края. Так, в 2022 году предприятие стало победителем конкурсного отбора среди субъектов МСП для предоставления финансовой поддержки и получило на создание бизнеса субсидию в размере одного миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах компании было предоставлено два льготных займа под 5% годовых на общую сумму 6,5 миллиона рублей от микрокредитной компании "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства". Поддержка бизнеса осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), господдержка