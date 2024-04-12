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Камчатское предприятие по выпуску газоблоков развивается благодаря субсидии
Камчатское предприятие по выпуску газоблоков развивается благодаря субсидии - РИА Новости, 12.04.2024
Камчатское предприятие по выпуску газоблоков развивается благодаря субсидии
Компания ООО "Камчатгазблок" выпускает до 60 кубических метров продукции в сутки на собственном производстве благодаря господдержке, полученной от... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:38
2024-04-12T18:38
2024-04-12T18:38
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Компания ООО "Камчатгазблок" выпускает до 60 кубических метров продукции в сутки на собственном производстве благодаря господдержке, полученной от Минэкономразвития региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Завод производит газобетонные блоки различной платности для частного малоэтажного строительства и для возведения внутренних и внешних стен многоэтажных домов. Также предприятие выпускает сухие строительные смеси, клей и цементно-песчаную смесь для кладки. В этом году производство начало развивать новое направление: пять типовых проектов домов ИЖС под застройку от 75 квадратных метров до 160. Большую помощь в становлении предприятия оказало министерство экономического развития края. Так, в 2022 году предприятие стало победителем конкурсного отбора среди субъектов МСП для предоставления финансовой поддержки и получило на создание бизнеса субсидию в размере одного миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах компании было предоставлено два льготных займа под 5% годовых на общую сумму 6,5 миллиона рублей от микрокредитной компании "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства". Поддержка бизнеса осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240411/sotskontrakt-1939445239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), господдержка
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Господдержка
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Компания ООО "Камчатгазблок" выпускает до 60 кубических метров продукции в сутки на собственном производстве благодаря господдержке, полученной от Минэкономразвития региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Завод производит газобетонные блоки различной платности для частного малоэтажного строительства и для возведения внутренних и внешних стен многоэтажных домов. Также предприятие выпускает сухие строительные смеси, клей и цементно-песчаную смесь для кладки.
В этом году производство начало развивать новое направление: пять типовых проектов домов ИЖС под застройку от 75 квадратных метров до 160.
Большую помощь в становлении предприятия оказало министерство экономического развития края. Так, в 2022 году предприятие стало победителем конкурсного отбора среди субъектов МСП для предоставления финансовой поддержки и получило на создание бизнеса субсидию в размере одного миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах компании было предоставлено два льготных займа под 5% годовых на общую сумму 6,5 миллиона рублей от микрокредитной компании "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства".
Поддержка бизнеса осуществляется благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".