https://ria.ru/20240412/gaza-1939624287.html
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе - РИА Новости, 12.04.2024
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала в результате ударов армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, рассказали РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:38
2024-04-12T14:38
2024-04-12T15:09
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА/АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Съемочная группа турецкого телеканала пострадала в результате ударов армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, рассказали РИА Новости очевидцы."Журналисты, которые работают с турецким государственным телеканалом, Сами Шхада и Сами Бархум, получили ранения во время обстрела со стороны Израиля, когда они работали в лагере Нусейрат", - рассказал собеседник агентства.По словам очевидцев, один из журналистов получил легкие ранения, в то время как второй лишился ноги, ее пришлось ампутировать.Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что раненые журналисты работали на турецкий телеканал TRT Arabic.
https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе
Очевидцы: журналисты турецкого ТВ пострадали при обстреле сектора Газа