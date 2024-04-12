Рейтинг@Mail.ru
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 12.04.2024 (обновлено: 15:09 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/gaza-1939624287.html
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе - РИА Новости, 12.04.2024
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала в результате ударов армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, рассказали РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:38
2024-04-12T15:09
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg
МОСКВА/АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Съемочная группа турецкого телеканала пострадала в результате ударов армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, рассказали РИА Новости очевидцы."Журналисты, которые работают с турецким государственным телеканалом, Сами Шхада и Сами Бархум, получили ранения во время обстрела со стороны Израиля, когда они работали в лагере Нусейрат", - рассказал собеседник агентства.По словам очевидцев, один из журналистов получил легкие ранения, в то время как второй лишился ноги, ее пришлось ампутировать.Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что раненые журналисты работали на турецкий телеканал TRT Arabic.
https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e46bcd7c56af1615fe9a501e9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Съемочная группа турецкого телеканала пострадала при ударе Израиля в Газе

Очевидцы: журналисты турецкого ТВ пострадали при обстреле сектора Газа

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
Читать ria.ru в
МОСКВА/АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Съемочная группа турецкого телеканала пострадала в результате ударов армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, рассказали РИА Новости очевидцы.
«
"Журналисты, которые работают с турецким государственным телеканалом, Сами Шхада и Сами Бархум, получили ранения во время обстрела со стороны Израиля, когда они работали в лагере Нусейрат", - рассказал собеседник агентства.
По словам очевидцев, один из журналистов получил легкие ранения, в то время как второй лишился ноги, ее пришлось ампутировать.
Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что раненые журналисты работали на турецкий телеканал TRT Arabic.
Руководитель ВГТРК Луганск Николай Долгачев об украинском обстреле съемочной группы Вести Луганск - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"
10 апреля, 19:44
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала