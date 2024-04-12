Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина

Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики.
Праздник учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.
Праздник учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.
Корабль "Восток" с Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты.
Корабль "Восток" с Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты.
Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский.
Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский.
Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги в Саратовской области.
Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги в Саратовской области.
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.
Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.
За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.
Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".
Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Непосредственное участие в чествовании космонавта принимал и секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Непосредственное участие в чествовании космонавта принимал и секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран.
С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран.
Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.