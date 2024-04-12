https://ria.ru/20240412/gagarin-1938839284.html

Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина

Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина - РИА Новости, 12.04.2024

Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина

В 1961 году Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории освоения космоса. О том, как страна и весь мир чествовали героя, – в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:00

2024-04-12T10:00

2024-04-12T11:18

фото

день космонавтики

юрий гагарин (космонавт)

сергей королев

ссср

космос

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В 1961 году Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории освоения космоса. О том, как страна и весь мир чествовали героя, – в фотоленте Ria.ru.

ссср

космос

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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