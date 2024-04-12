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Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина - РИА Новости, 12.04.2024
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10:00 12.04.2024 (обновлено: 11:18 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/gagarin-1938839284.html
Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина
Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина - РИА Новости, 12.04.2024
Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина
В 1961 году Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории освоения космоса. О том, как страна и весь мир чествовали героя, – в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2024
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фото
день космонавтики
юрий гагарин (космонавт)
сергей королев
ссср
космос
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В 1961 году Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории освоения космоса. О том, как страна и весь мир чествовали героя, – в фотоленте Ria.ru.
ссср
космос
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фото, фото, день космонавтики, юрий гагарин (космонавт), сергей королев, ссср, космос
Фото, День космонавтики, Юрий Гагарин (космонавт), Сергей Королев, СССР, Космос

Человек-легенда: как мир чествовал Гагарина

Читать ria.ru в
В 1961 году Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории освоения космоса. О том, как страна и весь мир чествовали героя, – в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики.

Старт корабля Восток-1 с Юрием Гагариным на борту

Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики.

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© РИА Новости / Игорь Снегирев | Перейти в медиабанк

Праздник учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

Советский космонавт Юрий Гагарин в скафандре СК-1 перед историческим стартом космического корабля Восток-1 с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года

Праздник учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
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2 из 12
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Корабль "Восток" с Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты.

Космонавт Юрий Гагарин во время медицинского обследования перед полетом в космос

Корабль "Восток" с Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Свердлов | Перейти в медиабанк

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
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4 из 12
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Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги в Саратовской области.

Спускаемый аппарат космического корабля Восток с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области

Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги в Саратовской области.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.

Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Александр Сергеев | Перейти в медиабанк

За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля Восток-1.

За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

© РИА Новости / Александр Сергеев
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© РИА Новости / Александр Сергеев | Перейти в медиабанк

Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".

Торжественная встреча героя-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина на Внуковском аэродроме в Москве

Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".

© РИА Новости / Александр Сергеев
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© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанк

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Торжественная встреча в Москве первого космонавта Земли Юрия Гагарина, успешно завершившего космический полет на корабле Восток-1

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

© РИА Новости / Александр Моклецов
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9 из 12
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Непосредственное участие в чествовании космонавта принимал и секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле Восток-1

Непосредственное участие в чествовании космонавта принимал и секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанк

С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран.

Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. Демонстрация трудящихся на Красной площади

С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран.

© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.

Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур

Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.

© РИА Новости
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