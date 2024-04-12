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Российский форум индустрии дизайна соберет более тысячи участников - РИА Новости, 12.04.2024
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14:52 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/forum-1939626860.html
Российский форум индустрии дизайна соберет более тысячи участников
Российский форум индустрии дизайна соберет более тысячи участников - РИА Новости, 12.04.2024
Российский форум индустрии дизайна соберет более тысячи участников
Свыше 1 тысячи человек смогут поучаствовать в Российском форуме индустрии дизайна (РФИД), который пройдет в Москве 18-19 апреля, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:52
2024-04-12T14:52
москва
фонд "росконгресс"
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
высшая школа экономики (вшэ)
синергия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Свыше 1 тысячи человек смогут поучаствовать в Российском форуме индустрии дизайна (РФИД), который пройдет в Москве 18-19 апреля, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Там отметили, что в настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,9% и продолжает расти. В индустрии занято более 750 тысяч юридических лиц с суммарной выручкой свыше 12,6 триллиона рублей. По данным пресс-службы, "Дизайн и управление" станет одним из фокусных направлений дискуссий на форуме: участники обсудят ключевые аспекты креативной индустрии в контексте экономики и менеджмента. В числе спикеров — министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова. Ожидаются также выступления президента Союза Дизайнеров России Виталия Ставицкого, руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсения Мещерякова, главы проекта Модный Альянс Креативных Индустрий (М.А.К.И.) Натальи Карповой и других представителей отрасли. "Индустрия дизайна в России не просто следует мировым трендам, но и уверенно формирует собственное уникальное направление, которое отражает нашу культурную идентичность и инновационный потенциал. Большая часть российского креативного сегмента сейчас сгруппирована в крупных городах, особенно в Москве – здесь насчитывается свыше 100 тысяч креативных компаний. Российский форум индустрии дизайна позволит объединить и проанализировать успешные практики и найти точки роста для развития креативной экономики", — приводит пресс-служба слова Агамовой. Организаторы РФИД: фонд "Росконгресс", Союз Дизайнеров России. Соорганизатор: Агентство креативных индустрий. При поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и университета им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор молодежной программы – университет "Синергия".
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353
60
353
60
москва, фонд "росконгресс", алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), высшая школа экономики (вшэ), синергия
Москва, Фонд "Росконгресс", Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Высшая школа экономики (ВШЭ), Синергия

Российский форум индустрии дизайна соберет более тысячи участников

© Фото : фонд "Росконгресс"Российский форум индустрии дизайна соберет более 1 тысячи участников
Российский форум индустрии дизайна соберет более 1 тысячи участников - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : фонд "Росконгресс"
Российский форум индустрии дизайна соберет более 1 тысячи участников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Свыше 1 тысячи человек смогут поучаствовать в Российском форуме индустрии дизайна (РФИД), который пройдет в Москве 18-19 апреля, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Там отметили, что в настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,9% и продолжает расти. В индустрии занято более 750 тысяч юридических лиц с суммарной выручкой свыше 12,6 триллиона рублей.
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Темы ПМЭФ-2024 выберут на крауд-платформе
8 апреля, 12:06
По данным пресс-службы, "Дизайн и управление" станет одним из фокусных направлений дискуссий на форуме: участники обсудят ключевые аспекты креативной индустрии в контексте экономики и менеджмента. В числе спикеров — министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова. Ожидаются также выступления президента Союза Дизайнеров России Виталия Ставицкого, руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсения Мещерякова, главы проекта Модный Альянс Креативных Индустрий (М.А.К.И.) Натальи Карповой и других представителей отрасли.
"Индустрия дизайна в России не просто следует мировым трендам, но и уверенно формирует собственное уникальное направление, которое отражает нашу культурную идентичность и инновационный потенциал. Большая часть российского креативного сегмента сейчас сгруппирована в крупных городах, особенно в Москве – здесь насчитывается свыше 100 тысяч креативных компаний. Российский форум индустрии дизайна позволит объединить и проанализировать успешные практики и найти точки роста для развития креативной экономики", — приводит пресс-служба слова Агамовой.
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Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
1 марта, 15:42
Организаторы РФИД: фонд "Росконгресс", Союз Дизайнеров России. Соорганизатор: Агентство креативных индустрий. При поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и университета им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор молодежной программы – университет "Синергия".
 
МоскваФонд "Росконгресс"Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Высшая школа экономики (ВШЭ)Синергия
 
 
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