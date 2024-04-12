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Фильм "В списках не значился" по Васильеву хотят представить в 2025 году - РИА Новости, 12.04.2024
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Культура
 
16:54 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/film-1939666885.html
Фильм "В списках не значился" по Васильеву хотят представить в 2025 году
Фильм "В списках не значился" по Васильеву хотят представить в 2025 году - РИА Новости, 12.04.2024
Фильм "В списках не значился" по Васильеву хотят представить в 2025 году
Фильм "В списках не значился" по повести Бориса Васильева планируют представить к юбилею Великой Победы в мае 2025 года, сообщили создатели проекта. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:54
2024-04-12T16:54
культура
брест
борис васильев
владимир машков
фонд кино
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фильм "В списках не значился" по повести Бориса Васильева планируют представить к юбилею Великой Победы в мае 2025 года, сообщили создатели проекта. "Это лейтенантская проза о человеке, который только входит в мир и за 300 дней становится богом войны. Это тот неизвестный солдат, которому ставят памятники по всей стране. Этот человек в списках не значился: его нет, но он есть, и он победил. У меня была давняя мечта с актерами и студентами нашей школы театральной в момент отпуска снять кино... Это тяжелейшая задача - пройти по этому спектру чувств. Непростая задача, я отдаю себе в этом отчет. Но такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали откуда мы. Особенно для молодого поколения", - сказал исполнитель одной из главных ролей Владимир Машков. В фильме также снялись Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Яна Сексте. По словам создателей, основной съемочный период пройдет в августе этого года в Бресте. Основная цель - представить фильм в мае 2025 года к юбилею Великой Победы. Бюджет кинокартины составляет 800 миллионов рублей. Также создатели запросили поддержку от Фонда кино в размере 500 миллионов рублей. По сюжету девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников прибывает к месту службы в Брестскую крепость поздно вечером 21 июня 1941 года. Поэтому его имени нет в списках части. Перед зрителем проносятся судьбы и подвиги боевых товарищей Плужникова – солдат и офицеров, отдавших жизни в борьбе с немецкими захватчиками.
https://ria.ru/20240329/filmy-1936516555.html
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брест, борис васильев, владимир машков, фонд кино
Культура, Брест, Борис Васильев, Владимир Машков, Фонд кино
Фильм "В списках не значился" по Васильеву хотят представить в 2025 году

Фильм "В списках не значился" по Васильеву хотят представить в мае 2025 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель "Московского театра Олега Табакова" Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Художественный руководитель "Московского театра Олега Табакова" Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фильм "В списках не значился" по повести Бориса Васильева планируют представить к юбилею Великой Победы в мае 2025 года, сообщили создатели проекта.
«
"Это лейтенантская проза о человеке, который только входит в мир и за 300 дней становится богом войны. Это тот неизвестный солдат, которому ставят памятники по всей стране. Этот человек в списках не значился: его нет, но он есть, и он победил. У меня была давняя мечта с актерами и студентами нашей школы театральной в момент отпуска снять кино... Это тяжелейшая задача - пройти по этому спектру чувств. Непростая задача, я отдаю себе в этом отчет. Но такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали откуда мы. Особенно для молодого поколения", - сказал исполнитель одной из главных ролей Владимир Машков.
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В фильме также снялись Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Яна Сексте.
По словам создателей, основной съемочный период пройдет в августе этого года в Бресте. Основная цель - представить фильм в мае 2025 года к юбилею Великой Победы.
Бюджет кинокартины составляет 800 миллионов рублей. Также создатели запросили поддержку от Фонда кино в размере 500 миллионов рублей.
По сюжету девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников прибывает к месту службы в Брестскую крепость поздно вечером 21 июня 1941 года. Поэтому его имени нет в списках части. Перед зрителем проносятся судьбы и подвиги боевых товарищей Плужникова – солдат и офицеров, отдавших жизни в борьбе с немецкими захватчиками.
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КультураБрестБорис ВасильевВладимир МашковФонд кино
 
 
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