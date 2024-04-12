Рейтинг@Mail.ru
Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html
Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине
Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине
Запад уже ожидает поражения Украины в конфликте с Россией, пишет французское издание Le Figaro. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:58
2024-04-12T14:58
украина
россия
артемовск
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запад уже ожидает поражения Украины в конфликте с Россией, пишет французское издание Le Figaro."Огромные потери украинцев, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью российских ударов, делают любую атаку ВСУ трудоемкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней. И с каждым днем такое положение дел, замедляющее развитие военного успеха, становится все более шатким. На повестке дня вновь появляется гипотеза об украинском поражении — спустя два года после начала конфликта", — говорится в материале.Журналисты отметили, что на Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Украины без дополнительной помощи ее союзников, и даже сам президент страны Владимир Зеленский допустил такой скорый исход.Обозреватели подчеркнули, что российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ на фронте, а сами украинцы уже совсем не горят желанием идти сражаться в рядах своей армии.В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240412/rs-1939606390.html
https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html
https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html
украина
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, артемовск, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Артемовск, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине

Le Figaro: западные страны ожидают поражение Украины в конфликте с Россией

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запад уже ожидает поражения Украины в конфликте с Россией, пишет французское издание Le Figaro.
«
"Огромные потери украинцев, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью российских ударов, делают любую атаку ВСУ трудоемкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней. И с каждым днем такое положение дел, замедляющее развитие военного успеха, становится все более шатким. На повестке дня вновь появляется гипотеза об украинском поражении — спустя два года после начала конфликта", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Киев рискует": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 13:44
Журналисты отметили, что на Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Украины без дополнительной помощи ее союзников, и даже сам президент страны Владимир Зеленский допустил такой скорый исход.
Обозреватели подчеркнули, что российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ на фронте, а сами украинцы уже совсем не горят желанием идти сражаться в рядах своей армии.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Погибают в первые дни": СМИ раскрыли, что полностью уничтожит Украину
Вчера, 12:23
В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Об этом нужно говорить": в ФРГ выступили с неожиданным планом по Украине
Вчера, 10:54
 
УкраинаРоссияАртемовскСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала