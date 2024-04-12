Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине
Le Figaro: западные страны ожидают поражение Украины в конфликте с Россией
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запад уже ожидает поражения Украины в конфликте с Россией, пишет французское издание Le Figaro.
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"Огромные потери украинцев, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью российских ударов, делают любую атаку ВСУ трудоемкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней. И с каждым днем такое положение дел, замедляющее развитие военного успеха, становится все более шатким. На повестке дня вновь появляется гипотеза об украинском поражении — спустя два года после начала конфликта", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что на Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Украины без дополнительной помощи ее союзников, и даже сам президент страны Владимир Зеленский допустил такой скорый исход.
Обозреватели подчеркнули, что российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ на фронте, а сами украинцы уже совсем не горят желанием идти сражаться в рядах своей армии.
В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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