https://ria.ru/20240412/figaro-1939492994.html

СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году

СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году

Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, сообщает газета Figaro со ссылкой на французского чиновника,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:39

2024-04-12T04:39

2024-04-12T06:00

украина

россия

сша

владимир путин

сергей шойгу

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, сообщает газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с украинскими властями."Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление", — приводит издание слова собеседника.Как отмечает газета, после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание пишет, что высокие потери, связанные с повышенной прозрачностью поля боя и точностью оружия, усложняют любую атаку. В связи с этим Запад вновь начал активно обсуждать возможность поражения Украины, указывает издание. Газета отмечает, что Украина заинтересована в ЗРК SAMP/T. Собеседник издания отметил, что больше, чем в самой системе, Киев нуждается в ракетах. Однако, несмотря на давление со стороны французского правительства, производитель ракет MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в краткосрочной перспективе, хотя они также нужны и французской армии, добавляет газета. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html

https://ria.ru/20240412/kastyukevich-1939492121.html

https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины