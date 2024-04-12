СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году
Figaro: Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления
Кепка украинского военнослужащего. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, сообщает газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с украинскими властями.
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"Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление", — приводит издание слова собеседника.
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Как отмечает газета, после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание пишет, что высокие потери, связанные с повышенной прозрачностью поля боя и точностью оружия, усложняют любую атаку. В связи с этим Запад вновь начал активно обсуждать возможность поражения Украины, указывает издание.
Газета отмечает, что Украина заинтересована в ЗРК SAMP/T. Собеседник издания отметил, что больше, чем в самой системе, Киев нуждается в ракетах. Однако, несмотря на давление со стороны французского правительства, производитель ракет MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в краткосрочной перспективе, хотя они также нужны и французской армии, добавляет газета.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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