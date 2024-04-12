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СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году - РИА Новости, 12.04.2024
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04:39 12.04.2024 (обновлено: 06:00 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/figaro-1939492994.html
СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году
СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году
Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, сообщает газета Figaro со ссылкой на французского чиновника,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:39
2024-04-12T06:00
украина
россия
сша
владимир путин
сергей шойгу
сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, сообщает газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с украинскими властями.&quot;Украинцы говорят нам: &quot;Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление&quot;, — приводит издание слова собеседника.Как отмечает газета, после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание пишет, что высокие потери, связанные с повышенной прозрачностью поля боя и точностью оружия, усложняют любую атаку. В связи с этим Запад вновь начал активно обсуждать возможность поражения Украины, указывает издание. Газета отмечает, что Украина заинтересована в ЗРК SAMP/T. Собеседник издания отметил, что больше, чем в самой системе, Киев нуждается в ракетах. Однако, несмотря на давление со стороны французского правительства, производитель ракет MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в краткосрочной перспективе, хотя они также нужны и французской армии, добавляет газета. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html
https://ria.ru/20240412/kastyukevich-1939492121.html
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украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году

Figaro: Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкКепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Кепка украинского военнослужащего. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, сообщает газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с украинскими властями.
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"Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление", — приводит издание слова собеседника.

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Как отмечает газета, после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание пишет, что высокие потери, связанные с повышенной прозрачностью поля боя и точностью оружия, усложняют любую атаку. В связи с этим Запад вновь начал активно обсуждать возможность поражения Украины, указывает издание.
Газета отмечает, что Украина заинтересована в ЗРК SAMP/T. Собеседник издания отметил, что больше, чем в самой системе, Киев нуждается в ракетах. Однако, несмотря на давление со стороны французского правительства, производитель ракет MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в краткосрочной перспективе, хотя они также нужны и французской армии, добавляет газета.
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Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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