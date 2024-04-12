https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939717832.html
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек
Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:23
2024-04-12T21:23
2024-04-12T21:30
россия
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939113338_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ae80ab549f9ef30408ff08a52f756018.jpg
КАЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного содержания. Организовано трехразовое питание, созданы все бытовые условия.
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939546380.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939113338_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_c4f062674a65e2ea8085b57ee935a15b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Россия, Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек
В Оренбуржье из затопленных районов эвакуировали более 13 тысяч человек