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В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2024
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21:23 12.04.2024 (обновлено: 21:30 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939717832.html
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек
Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:23
2024-04-12T21:30
россия
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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КАЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного содержания. Организовано трехразовое питание, созданы все бытовые условия.
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россия, происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Россия, Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек

В Оренбуржье из затопленных районов эвакуировали более 13 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОренбургская область
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Оренбургская область
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КАЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«
"Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного содержания. Организовано трехразовое питание, созданы все бытовые условия.
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