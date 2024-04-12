https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939717832.html

В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек

В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2024

В Оренбуржье эвакуировали более 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:23

2024-04-12T21:23

2024-04-12T21:30

россия

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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КАЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного содержания. Организовано трехразовое питание, созданы все бытовые условия.

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939546380.html

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россия, происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024