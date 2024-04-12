https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939561853.html

В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы

В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы - РИА Новости, 12.04.2024

В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы

В поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:08

2024-04-12T12:08

2024-04-12T12:11

оренбург

оренбургский район

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 12 апр – РИА Новости. В поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале."В поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей. Глава Красноуральского сельсовета Юрий Бендюк обратился к жителям поселка Газодобытчиков с важной информацией. Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

оренбург

оренбургский район

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Варвара Скокшина

оренбург, оренбургский район, происшествия, наводнения в россии — 2024