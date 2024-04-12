https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939561853.html
В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы
В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы - РИА Новости, 12.04.2024
В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы
В поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:08
2024-04-12T12:08
2024-04-12T12:11
оренбург
оренбургский район
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. В поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей, сообщила мэрия района в своем Telegram-канале."В поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей. Глава Красноуральского сельсовета Юрий Бендюк обратился к жителям поселка Газодобытчиков с важной информацией. Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургский район, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Оренбургский район, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В поселке под Оренбургом объявили эвакуацию из-за риска прорыва дамбы
В Оренбуржье эвакуируют поселок Газодобытчиков из-за риска прорыва дамбы