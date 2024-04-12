https://ria.ru/20240412/elektrostantsii-1939595697.html

В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций

В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций - РИА Новости, 12.04.2024

В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения, сообщают... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:15

2024-04-12T13:15

2024-04-12T13:30

происшествия

оренбург

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения, сообщают региональные власти."Энергетики филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" развернули 19 мобильных дизельных электростанций и 2 пункта обратной трансформации для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения, больниц. Суммарная мощность передвижных электроустановок – 4,5 МВт", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции. Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024