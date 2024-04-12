https://ria.ru/20240412/elektrostantsii-1939595697.html
В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций
В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций - РИА Новости, 12.04.2024
В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций
Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения, сообщают... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:15
2024-04-12T13:15
2024-04-12T13:30
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения, сообщают региональные власти."Энергетики филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" развернули 19 мобильных дизельных электростанций и 2 пункта обратной трансформации для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения, больниц. Суммарная мощность передвижных электроустановок – 4,5 МВт", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции. Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге развернули 19 дизельных электростанций
В Оренбурге развернули 19 мобильных дизельных электростанций