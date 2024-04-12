https://ria.ru/20240412/dron-1939544258.html
Один из уничтоженных в Новошахтинске дронов сбили из стрелкового оружия
Один из уничтоженных в Новошахтинске дронов сбили из стрелкового оружия - РИА Новости, 12.04.2024
Один из уничтоженных в Новошахтинске дронов сбили из стрелкового оружия
Один из уничтоженных в пятницу ночью беспилотников в Новошахтинске Ростовской области был сбит из стрелкового оружия, остальные - средствами противовоздушной... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:54
2024-04-12T10:54
2024-04-12T10:54
новошахтинск
ростовская область
василий голубев
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Один из уничтоженных в пятницу ночью беспилотников в Новошахтинске Ростовской области был сбит из стрелкового оружия, остальные - средствами противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске, пострадавших и повреждений объектов нет. Опасность атаки дронами продлилась один час. В 03.10 в Новошахтинске был объявлен отбой атаки БПЛА. "Четвертый беспилотник сбили из стрелкового оружия около двух часов ночи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что остальные ударные дроны были уничтожены средствами ПВО при подлете к Новошахтинску с разницей в несколько минут.
https://ria.ru/20240411/naemniki-1939238175.html
https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новошахтинск, ростовская область, василий голубев, происшествия
Новошахтинск, Ростовская область, Василий Голубев, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Один из уничтоженных в Новошахтинске дронов сбили из стрелкового оружия
Один из уничтоженных ночью в Новошахтинске дронов сбили из стрелкового оружия