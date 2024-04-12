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Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 12.04.2024
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15:11 12.04.2024
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Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 12.04.2024
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Синоптики прогнозируют дождь в Москве в пятницу вечером, жителям города рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях и для передвижения использовать... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:11
2024-04-12T15:11
общество
москва
садовое кольцо (москва)
экология в россии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Синоптики прогнозируют дождь в Москве в пятницу вечером, жителям города рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях и для передвижения использовать городской транспорт, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером в городе прогнозируют дождь - соблюдайте скоростной режим и дистанцию... Вечерний разъезд начнётся сегодня раньше - около 16.00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Для поездок используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Столичный дептранс также отмечает, что на данный момент интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Трофимовской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта и на Садовом кольце в районе Добрынинского тоннеля.
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москва
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общество, москва, садовое кольцо (москва), экология в россии
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Экология в России
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Дептранс Москвы посоветовал отложить поездки на личных автомобилях из-за дождя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по улице Москвы во время дождя
Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Синоптики прогнозируют дождь в Москве в пятницу вечером, жителям города рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях и для передвижения использовать городской транспорт, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня вечером в городе прогнозируют дождь - соблюдайте скоростной режим и дистанцию... Вечерний разъезд начнётся сегодня раньше - около 16.00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Для поездок используйте городской транспорт", - говорится в сообщении.
Столичный дептранс также отмечает, что на данный момент интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Трофимовской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта и на Садовом кольце в районе Добрынинского тоннеля.
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ОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)Экология в России
 
 
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