https://ria.ru/20240412/dozhd-1939638966.html

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 12.04.2024

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Синоптики прогнозируют дождь в Москве в пятницу вечером, жителям города рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях и для передвижения использовать... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:11

2024-04-12T15:11

2024-04-12T15:11

общество

москва

садовое кольцо (москва)

экология в россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Синоптики прогнозируют дождь в Москве в пятницу вечером, жителям города рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях и для передвижения использовать городской транспорт, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером в городе прогнозируют дождь - соблюдайте скоростной режим и дистанцию... Вечерний разъезд начнётся сегодня раньше - около 16.00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Для поездок используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Столичный дептранс также отмечает, что на данный момент интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Трофимовской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта и на Садовом кольце в районе Добрынинского тоннеля.

https://ria.ru/20240403/tyulpany-1937601417.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, садовое кольцо (москва), экология в россии