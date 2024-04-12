Заммэра Бирюков: в Москве приступили к ремонту дорог
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта дорог, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна. В этом году основной объем работ запланирован в рамках программы "От дома до дома", в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, ряде улиц на востоке столицы - Перовской, Вешняковской, Суздальской, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что работы по ремонту дорожного покрытия будут проходить в соответствии с графиком и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
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"Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Он отметил, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет избежать повреждений полотна даже при высокой транспортной нагрузке.