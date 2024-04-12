https://ria.ru/20240412/dorogi-1939569389.html

Заммэра Бирюков: в Москве приступили к ремонту дорог

Заммэра Бирюков: в Москве приступили к ремонту дорог - РИА Новости, 12.04.2024

Заммэра Бирюков: в Москве приступили к ремонту дорог

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта дорог, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:45

2024-04-12T12:45

2024-04-12T12:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939577016_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_bb34e8a3463eaf4daaf9c6927b0bd825.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта дорог, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна. В этом году основной объем работ запланирован в рамках программы "От дома до дома", в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, ряде улиц на востоке столицы - Перовской, Вешняковской, Суздальской, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы по ремонту дорожного покрытия будут проходить в соответствии с графиком и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. "Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси. Он отметил, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет избежать повреждений полотна даже при высокой транспортной нагрузке.

https://ria.ru/20240304/naberezhnye-1931058068.html

https://ria.ru/20240402/dorogi-1937314501.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы