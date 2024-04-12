https://ria.ru/20240412/donetsk-1939538226.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 12.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска в течение 40 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Донецку и поселку Александровка под Донецком, в том числе три - кассетного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:29

2024-04-12T10:29

2024-04-12T10:29

в мире

донецк

украина

петровский район

сергей шойгу

нато

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска в течение 40 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Донецку и поселку Александровка под Донецком, в том числе три - кассетного типа, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Ранее с 9.15 до 9.35 было выпущено еще семь снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 8.15 подвергся обстрелу Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами указанного калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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https://ria.ru/20240412/nogradi-1939502662.html

https://ria.ru/20240412/plan-1939492537.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, украина, петровский район, сергей шойгу, нато