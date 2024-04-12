Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска в течение 40 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Донецку и поселку Александровка под Донецком, в том числе три - кассетного типа, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:55 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Ранее с 9.15 до 9.35 было выпущено еще семь снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 8.15 подвергся обстрелу Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами указанного калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.