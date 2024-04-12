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Мирошник назвал украинских радикалов наследниками бандеровцев - РИА Новости, 12.04.2024
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16:40 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/donbass-1939661757.html
Мирошник назвал украинских радикалов наследниками бандеровцев
Мирошник назвал украинских радикалов наследниками бандеровцев - РИА Новости, 12.04.2024
Мирошник назвал украинских радикалов наследниками бандеровцев
Радикалы, участвовавшие в развязанной Киевом в 2014 году операции против Востока Украины, были прямыми наследниками бандеровцев, душивших своих же односельчан,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:40
2024-04-12T16:40
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Радикалы, участвовавшие в развязанной Киевом в 2014 году операции против Востока Украины, были прямыми наследниками бандеровцев, душивших своих же односельчан, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в преддверии десятой годовщины начала так называемой "антитеррористической операции". Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "В рамках АТО начали формировать и вооружать отряды радикалов и рецидивистов, которые были готовы и убивать, и издеваться над мирными. Они были прямыми наследниками бандеровцев, душивших и резавших своих же односельчан", - рассказал Мирошник. Он добавил, что в рамках этой операции для радикалов были выделены и деньги, и оружие, и обмундирование. "Это же потом даже украинские суды будут разбирать преступления нацбатов "Торнадо", "Айдар" (запрещенная в России террористическая организация - ред.), "Луганск 1", "Шахтерск 1" и так далее. А тогда они выполняли миссию пролить первую кровь и сделать гражданскую войну неизбежной", - указал дипломат. Мирошник рассказал, что был в Луганске, когда началась эта операция Киева, и непосредственно участвовал в стычках с направленными в Донбасс украинскими военными частями. По его воспоминаниям, присланные тогда в Донбасс "армейцы были морально не готовы давить гусеницами и стрелять по мирным и своим же согражданам". "Тогда еще можно было остановить руками танк и не дать разгрузиться военным, перекрыв подходы к станции людскими пикетами. Но это быстро закончилось. Это вам был не Майдан", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html
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в мире, донбасс, киев, россия, родион мирошник
В мире, Донбасс, Киев, Россия, Родион Мирошник
Мирошник назвал украинских радикалов наследниками бандеровцев

Мирошник: воевавшие в Донбассе украинские радикалы были наследниками бандеровцев

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР Родион Мирошник
Представитель ЛНР Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Радикалы, участвовавшие в развязанной Киевом в 2014 году операции против Востока Украины, были прямыми наследниками бандеровцев, душивших своих же односельчан, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в преддверии десятой годовщины начала так называемой "антитеррористической операции".
Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
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"В рамках АТО начали формировать и вооружать отряды радикалов и рецидивистов, которые были готовы и убивать, и издеваться над мирными. Они были прямыми наследниками бандеровцев, душивших и резавших своих же односельчан", - рассказал Мирошник.
Он добавил, что в рамках этой операции для радикалов были выделены и деньги, и оружие, и обмундирование.
«
"Это же потом даже украинские суды будут разбирать преступления нацбатов "Торнадо", "Айдар" (запрещенная в России террористическая организация - ред.), "Луганск 1", "Шахтерск 1" и так далее. А тогда они выполняли миссию пролить первую кровь и сделать гражданскую войну неизбежной", - указал дипломат.
Мирошник рассказал, что был в Луганске, когда началась эта операция Киева, и непосредственно участвовал в стычках с направленными в Донбасс украинскими военными частями. По его воспоминаниям, присланные тогда в Донбасс "армейцы были морально не готовы давить гусеницами и стрелять по мирным и своим же согражданам".
"Тогда еще можно было остановить руками танк и не дать разгрузиться военным, перекрыв подходы к станции людскими пикетами. Но это быстро закончилось. Это вам был не Майдан", - заключил дипломат.
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