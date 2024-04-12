https://ria.ru/20240412/dnr-1939716122.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:13
2024-04-12T21:13
2024-04-12T21:31
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 19.30 выпустили три снаряда того же калибра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939707224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 6 снарядов натовского калибра