Рейтинг@Mail.ru
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 12.04.2024 (обновлено: 18:04 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР - РИА Новости, 12.04.2024
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
Центр поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" открылся в Донецке в ДНР, передаёт... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:03
2024-04-12T18:04
экономика
донецкая народная республика
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939680187_0:21:1000:584_1920x0_80_0_0_db9633c8941348ec973391071258f1ed.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Центр поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" открылся в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня состоялось знаменательное событие - открылся центр поддержки экспорта в структуре центра "моего бизнеса". Финансовые меры поддержки включают в себя обучающие курсы, сертификацию продукции для экспорта за рубеж. Также есть помощь в поиске контрагентов за рубежом", - рассказал зампред правительства ДНР Владимир Зверков. Он отметил, что в данный момент в республике есть большое число предпринимателей, которые могли бы экспортировать свою продукцию. "На текущий момент мы рассматриваем несколько государств - это страны СНГ, например, Беларусь", - добавил Зверков. В центре подчеркнули, что он будет оказывать содействие в развитии делового и научно-технического сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на международном уровне, а также вовлекать субъекты в экспортную деятельность на зарубежных рынках.
https://ria.ru/20240410/vystavka-1939147945.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939680187_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_2a063dd5da7fe5befc221c3c23244ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Донецкая Народная Республика, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Центр поддержки экспорта открылся в ДНР

© Фото : telegram-канал "официальный канал правительства ДНР"Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : telegram-канал "официальный канал правительства ДНР"
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Центр поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" открылся в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня состоялось знаменательное событие - открылся центр поддержки экспорта в структуре центра "моего бизнеса". Финансовые меры поддержки включают в себя обучающие курсы, сертификацию продукции для экспорта за рубеж. Также есть помощь в поиске контрагентов за рубежом", - рассказал зампред правительства ДНР Владимир Зверков.
Развитие платформы Мой экспорт обсудили на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Развитие платформы "Мой экспорт" обсудили на выставке "Россия"
10 апреля, 17:07
Он отметил, что в данный момент в республике есть большое число предпринимателей, которые могли бы экспортировать свою продукцию.
"На текущий момент мы рассматриваем несколько государств - это страны СНГ, например, Беларусь", - добавил Зверков.
В центре подчеркнули, что он будет оказывать содействие в развитии делового и научно-технического сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на международном уровне, а также вовлекать субъекты в экспортную деятельность на зарубежных рынках.
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала