Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
© Фото : telegram-канал "официальный канал правительства ДНР"Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Центр поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" открылся в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня состоялось знаменательное событие - открылся центр поддержки экспорта в структуре центра "моего бизнеса". Финансовые меры поддержки включают в себя обучающие курсы, сертификацию продукции для экспорта за рубеж. Также есть помощь в поиске контрагентов за рубежом", - рассказал зампред правительства ДНР Владимир Зверков.
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Он отметил, что в данный момент в республике есть большое число предпринимателей, которые могли бы экспортировать свою продукцию.
"На текущий момент мы рассматриваем несколько государств - это страны СНГ, например, Беларусь", - добавил Зверков.
В центре подчеркнули, что он будет оказывать содействие в развитии делового и научно-технического сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на международном уровне, а также вовлекать субъекты в экспортную деятельность на зарубежных рынках.