https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html

Центр поддержки экспорта открылся в ДНР

Центр поддержки экспорта открылся в ДНР - РИА Новости, 12.04.2024

Центр поддержки экспорта открылся в ДНР

Центр поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" открылся в Донецке в ДНР, передаёт... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:03

2024-04-12T18:03

2024-04-12T18:04

экономика

донецкая народная республика

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Центр поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" открылся в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня состоялось знаменательное событие - открылся центр поддержки экспорта в структуре центра "моего бизнеса". Финансовые меры поддержки включают в себя обучающие курсы, сертификацию продукции для экспорта за рубеж. Также есть помощь в поиске контрагентов за рубежом", - рассказал зампред правительства ДНР Владимир Зверков. Он отметил, что в данный момент в республике есть большое число предпринимателей, которые могли бы экспортировать свою продукцию. "На текущий момент мы рассматриваем несколько государств - это страны СНГ, например, Беларусь", - добавил Зверков. В центре подчеркнули, что он будет оказывать содействие в развитии делового и научно-технического сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на международном уровне, а также вовлекать субъекты в экспортную деятельность на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20240410/vystavka-1939147945.html

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, донецкая народная республика, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)