https://ria.ru/20240412/diskussiya-1939562638.html

Дискуссия о связи питания с развитием процессов старения прошла в РУДН

Дискуссия о связи питания с развитием процессов старения прошла в РУДН - РИА Новости, 12.04.2024

Дискуссия о связи питания с развитием процессов старения прошла в РУДН

На площадке РУДН состоялась научная дискуссия, посвященная взаимосвязи питания, макро- и микронутриентной недостаточности с развитием процессов старения... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:09

2024-04-12T12:09

2024-04-12T12:09

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МОСКВА, 12 апр — Пресс-служба ЗАО "Эвалар". На площадке РУДН состоялась научная дискуссия, посвященная взаимосвязи питания, макро- и микронутриентной недостаточности с развитием процессов старения. Участники обсуждения исследовали способы коррекции недостаточности питания с помощью приема современных нутрицевтиков. Как отметила в ходе дискуссии заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН, профессор, д.м.н. Светлана Орлова, на сегодняшний день остро выражена массовая проблема несбалансированного питания, когда при высокой калорийности рациона он обеднен содержанием полезных веществ. "В Российской Федерации регистрируются различные варианты нарушения питания. Так, наблюдается стремительный рост заболеваемости ожирением: в 2022 году выявили более 419 тысяч новых случаев, что на 10% больше, чем в 2021 году. Наряду с этим, широко распространен дефицит трех и более витаминов – его имеют около 22% обследованных, в то время как полностью обеспечены всеми витаминами только 14% взрослых. Не менее остро стоит проблема дефицита ряда минеральных веществ, в первую очередь, железа, магния, кальция и селена. Несбалансированное питание в сочетании с микронутриентной недостаточностью приводит к нарушению метаболических и иммунных процессов, негативно влияя на организм и ускоряя его старение", - сказала она. Собравшиеся обсудили целый ряд вопросов, связанных с сохранением здоровья, активного долголетия и красоты. В частности, была затронута проблема модных ограничительных диет (монокомпонентные диеты, веганство, кетодиета и другие) и их влияние на красоту кожи. Данный вопрос исследовала доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН, к.м.н. Елена Никитина. В частности, по словам эксперта, безглютеновая диета может быть причиной дефицита цинка, железа и жирорастворимых витаминов. А вот на фоне веганства часто возникает дефицит белка, а также витаминов А и В2, важных для кожи. Главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", профессор, д.б.н. Вера Коденцова также значительное внимание уделила роли витаминов и минеральных веществ в формировании и поддержании здоровья кожи, подчеркнув проблему микронутриентной недостаточности среди женского населения Российской Федерации. Так, по данным Росстата за 2018 год, у женщин в РФ наблюдается недостаточное потребление витаминов В1, В2, РР, каротина, кальция, магния, железа и калия. Заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН профессор, д.м.н. Светлана Орлова обратила внимание на возможности оптимизации рациона питания за счет применения пробиотических микроорганизмов и пребиотических компонентов, которые, влияя на разнообразие микробиоты, поддерживают здоровье кожи. Заведующая курсом комплементарной медицины, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, к.м.н. Елена Коршун отметила, что задача замедления процессов старения и профилактики заболеваний, связанных с возрастными изменениями, становится все более актуальной на фоне тенденции роста продолжительности жизни. "Задача успешной anti-age-стратегии — это комплексный междисциплинарный подход, совместная работа врачей разных специальностей. В этой связи важна не только коррекция внешних эстетических возрастных изменений, но и правильный прием современных нутрицевтиков, витаминов и минералов", — подчеркнула эксперт. В своем выступлении Елена Коршун, в частности, рассказала о влиянии приема нутрицевтиков с коллагеном на состояние кожи. Так, она привела данные двойного слепого плацебо-контролируемого исследования об эффективности перорального приема специфических коллагеновых пептидов в борьбе с образованием морщин вокруг глаз. Председатель Совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева отметила важность взаимодействия производственных площадок с научными учреждениями для обеспечения доступа населения к передовым разработкам в области нутрициологии. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы