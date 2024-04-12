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МИД сделал представление послу Японии по вопросам отношений - РИА Новости, 12.04.2024
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16:56 12.04.2024 (обновлено: 21:52 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/diplomatiya-1939667726.html
МИД сделал представление послу Японии по вопросам отношений
МИД сделал представление послу Японии по вопросам отношений - РИА Новости, 12.04.2024
МИД сделал представление послу Японии по вопросам отношений
Замглавы МИД России Андрей Руденко сделал послу Японии в Москве Акире Муто представление в связи с деградацией отношений двух стран по вине Токио и указал на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:56
2024-04-12T21:52
япония
россия
сша
в мире
токио
андрей руденко
акира муто
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко сделал послу Японии в Москве Акире Муто представление в связи с деградацией отношений двух стран по вине Токио и указал на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества японских властей и Вашингтона, сообщил МИД РФ на своем сайте.Встреча замглавы ведомства и посла состоялась в пятницу в министерстве."Послу было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня. А. Ю. Руденко обратил внимание А. Муто на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти опасные тенденции в развитии военного сотрудничества Токио и Вашингтона "будут учитываться российской стороной при формировании политики в отношении Японии и региона в целом".В свою очередь, как сообщили в японском посольстве в Москве, Муто заявил, что меры Японии в отношении России являются "реакцией на ситуацию", возникшую в результате действий России в отношении Украины.Также посол Японии изложил позицию Токио по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявив, что японская сторона вместе с США и другими партнерами должна реагировать на "изменения условий безопасности" в регионе."Посол Муто также заявил, что считает важным взаимопонимание с Россией посредством диалога, в том числе по условиям безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с точки зрения управления двусторонними отношениями в качестве стран-соседей даже в условиях санкций", - добавило посольство.
https://ria.ru/20240405/yaponiya-1937945307.html
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япония, россия, сша, в мире, токио, андрей руденко, акира муто
Япония, Россия, США, В мире, Токио, Андрей Руденко, Акира Муто
МИД сделал представление послу Японии по вопросам отношений

МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко сделал послу Японии в Москве Акире Муто представление в связи с деградацией отношений двух стран по вине Токио и указал на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества японских властей и Вашингтона, сообщил МИД РФ на своем сайте.
Встреча замглавы ведомства и посла состоялась в пятницу в министерстве.
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"Послу было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня. А. Ю. Руденко обратил внимание А. Муто на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти опасные тенденции в развитии военного сотрудничества Токио и Вашингтона "будут учитываться российской стороной при формировании политики в отношении Японии и региона в целом".
В свою очередь, как сообщили в японском посольстве в Москве, Муто заявил, что меры Японии в отношении России являются "реакцией на ситуацию", возникшую в результате действий России в отношении Украины.
Также посол Японии изложил позицию Токио по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявив, что японская сторона вместе с США и другими партнерами должна реагировать на "изменения условий безопасности" в регионе.
"Посол Муто также заявил, что считает важным взаимопонимание с Россией посредством диалога, в том числе по условиям безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с точки зрения управления двусторонними отношениями в качестве стран-соседей даже в условиях санкций", - добавило посольство.
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