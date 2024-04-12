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В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода - РИА Новости, 12.04.2024
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10:52 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/deti-1939543503.html
В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода
В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода - РИА Новости, 12.04.2024
В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода
В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода, их разместили в оздоровительном лагере, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:52
2024-04-12T10:52
общество
ивановская область
белгород
россия
вячеслав гладков
станислав воскресенский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода, их разместили в оздоровительном лагере, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. "По приглашению губернатора Станислава Воскресенского в Ивановскую область приехали дети из Белгорода. Ребят разместили в одном из оздоровительных лагерей региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа прибыла на железнодорожный вокзал в Иваново утром в пятницу, их встретили работники органов соцзащиты, сотрудники МЧС и волонтеры. Как сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС РФ по Ивановской области, в регион прибыли 150 детей и 14 сопровождающих. Сотрудники встретили прибывших, помогли донести вещи и сопроводили до места заселения. Также в случае необходимости детям будет оказана психологическая и медицинская помощь специалистов регионального МЧС. В середине марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
https://ria.ru/20240110/lager-1920599404.html
https://ria.ru/20240324/deti-1935414905.html
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общество, ивановская область, белгород, россия, вячеслав гладков, станислав воскресенский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Ивановская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Станислав Воскресенский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода

В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода, их разместили в лагере

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДети, прибывшие из Белгородской области
Дети, прибывшие из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Дети, прибывшие из Белгородской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода, их разместили в оздоровительном лагере, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.
"По приглашению губернатора Станислава Воскресенского в Ивановскую область приехали дети из Белгорода. Ребят разместили в одном из оздоровительных лагерей региона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что группа прибыла на железнодорожный вокзал в Иваново утром в пятницу, их встретили работники органов соцзащиты, сотрудники МЧС и волонтеры.
Как сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС РФ по Ивановской области, в регион прибыли 150 детей и 14 сопровождающих. Сотрудники встретили прибывших, помогли донести вещи и сопроводили до места заселения. Также в случае необходимости детям будет оказана психологическая и медицинская помощь специалистов регионального МЧС.
В середине марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
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ОбществоИвановская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковСтанислав ВоскресенскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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