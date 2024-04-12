https://ria.ru/20240412/deti-1939543503.html

В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода

В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода - РИА Новости, 12.04.2024

В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода

В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода, их разместили в оздоровительном лагере, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:52

2024-04-12T10:52

2024-04-12T10:52

общество

ивановская область

белгород

россия

вячеслав гладков

станислав воскресенский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. В Ивановскую область приехала группа детей из Белгорода, их разместили в оздоровительном лагере, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. "По приглашению губернатора Станислава Воскресенского в Ивановскую область приехали дети из Белгорода. Ребят разместили в одном из оздоровительных лагерей региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа прибыла на железнодорожный вокзал в Иваново утром в пятницу, их встретили работники органов соцзащиты, сотрудники МЧС и волонтеры. Как сообщило в своем Telegram-канале ГУМЧС РФ по Ивановской области, в регион прибыли 150 детей и 14 сопровождающих. Сотрудники встретили прибывших, помогли донести вещи и сопроводили до места заселения. Также в случае необходимости детям будет оказана психологическая и медицинская помощь специалистов регионального МЧС. В середине марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В начале апреля Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.

https://ria.ru/20240110/lager-1920599404.html

https://ria.ru/20240324/deti-1935414905.html

ивановская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ивановская область, белгород, россия, вячеслав гладков, станислав воскресенский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)