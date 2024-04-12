https://ria.ru/20240412/damby-1939497864.html

МЧС доставило в Курганскую область 20 водоналивных дамб

МЧС доставило в Курганскую область 20 водоналивных дамб - РИА Новости, 12.04.2024

МЧС доставило в Курганскую область 20 водоналивных дамб

МЧС России доставило в Курганскую область из Приамурья 20 водоналивных дамб, которые будут защищать населенные пункты региона от паводка, сообщило ведомство в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:41

2024-04-12T06:41

2024-04-12T06:41

россия

курганская область

челябинская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МЧС России доставило в Курганскую область из Приамурья 20 водоналивных дамб, которые будут защищать населенные пункты региона от паводка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область. Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка", - говорится в сообщении.Водоналивная дамба - рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку, не давая перелиться через него воде. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров.По данным ведомства, в регионе эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок. В общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы.В настоящее время в области, уточнили в МЧС, затоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.Продолжается наращивание группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУ МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. К 12.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 388 сантиметров. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляла 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939497607.html

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939138551.html

россия

курганская область

челябинская область

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россия, курганская область, челябинская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске