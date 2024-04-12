https://ria.ru/20240412/chukotka-1939492415.html

На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства

На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства - РИА Новости, 12.04.2024

На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства

Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:31

2024-04-12T04:31

2024-04-12T06:04

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона."Сообщаем, что сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотского АО. Создаются фейковые аккаунты губернатора, руководителей органов исполнительной власти. В данный момент с фейкового аккаунта губернатора Владислава Гариевича Кузнецова поступают звонки с подменой голоса и сообщают о террористических угрозах", — говорится в сообщении.Власти рекомендуют не переписываться с мошенниками, не отвечать на звонки, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.

чукотка

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2024

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чукотка