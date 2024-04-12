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На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства - РИА Новости, 12.04.2024
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04:31 12.04.2024 (обновлено: 06:04 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/chukotka-1939492415.html
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства - РИА Новости, 12.04.2024
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства
Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:31
2024-04-12T06:04
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона.&quot;Сообщаем, что сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотского АО. Создаются фейковые аккаунты губернатора, руководителей органов исполнительной власти. В данный момент с фейкового аккаунта губернатора Владислава Гариевича Кузнецова поступают звонки с подменой голоса и сообщают о террористических угрозах&quot;, — говорится в сообщении.Власти рекомендуют не переписываться с мошенниками, не отвечать на звонки, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.
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чукотка
Чукотка
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства

На Чукотке сообщили о массовой атаке на жителей с фейковых аккаунтов властей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона.
«

"Сообщаем, что сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотского АО. Создаются фейковые аккаунты губернатора, руководителей органов исполнительной власти. В данный момент с фейкового аккаунта губернатора Владислава Гариевича Кузнецова поступают звонки с подменой голоса и сообщают о террористических угрозах", — говорится в сообщении.

Власти рекомендуют не переписываться с мошенниками, не отвечать на звонки, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.
 
Чукотка
 
 
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