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На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства - РИА Новости, 12.04.2024
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства
Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:31
2024-04-12T04:31
2024-04-12T06:04
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Отмечается массовая атака с фейковых аккаунтов руководства правительства Чукотки на аккаунты местных жителей, сообщает департамент цифрового развития региона."Сообщаем, что сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотского АО. Создаются фейковые аккаунты губернатора, руководителей органов исполнительной власти. В данный момент с фейкового аккаунта губернатора Владислава Гариевича Кузнецова поступают звонки с подменой голоса и сообщают о террористических угрозах", — говорится в сообщении.Власти рекомендуют не переписываться с мошенниками, не отвечать на звонки, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.
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чукотка
На жителей Чукотки открыли охоту в Сети с фейковых аккаунтов правительства
На Чукотке сообщили о массовой атаке на жителей с фейковых аккаунтов властей