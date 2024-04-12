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Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году, сообщил чиновник - РИА Новости, 12.04.2024
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08:13 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/chinovnik-1939504923.html
Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году, сообщил чиновник
Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году, сообщил чиновник - РИА Новости, 12.04.2024
Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году, сообщил чиновник
Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения, заявил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:13
2024-04-12T08:13
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг этой африканской страны Бадра Алу Кулибали. Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля), подчеркнув, что страны не могут больше быть дойной коровой Франции. В настоящее время в Мали в качестве платежной единицы используется франк КФА. "Наш план - отказаться от него, больше не хотим (его использовать - ред.)", - сказал Кулибали. Он добавил, что вопрос отказа от франка КФА находится на стадии обсуждения государственными органами Мали. "Это возможно, да", - заявил Кулибали, отвечая на вопрос о том, может ли Бамако отказаться от этой валюты в 2024 году. В сентябре лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы. Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
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в мире, мали, нигер, буркина-фасо, эковас
В мире, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, ЭКОВАС
Мали может отказаться от франка КФА в 2024 году, сообщил чиновник

Малийский чиновник: страна может отказаться от франка КФА в 2024 году

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мали больше не хочет использовать франк КФА в качестве валюты, отказ от него может произойти в текущем году, но пока этот вопрос на стадии обсуждения, заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг этой африканской страны Бадра Алу Кулибали.
Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани допустил создание единой валюты совместно с Буркина-Фасо и Мали (странами альянса государств Сахеля), подчеркнув, что страны не могут больше быть дойной коровой Франции. В настоящее время в Мали в качестве платежной единицы используется франк КФА.
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"Наш план - отказаться от него, больше не хотим (его использовать - ред.)", - сказал Кулибали.
Он добавил, что вопрос отказа от франка КФА находится на стадии обсуждения государственными органами Мали. "Это возможно, да", - заявил Кулибали, отвечая на вопрос о том, может ли Бамако отказаться от этой валюты в 2024 году.
В сентябре лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы.
Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
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