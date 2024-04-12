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Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья - РИА Новости, 12.04.2024
Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья
Министр образования региона Илья Бронштейн займет должность первого заместителя председателя правительства Московской области, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:31
2024-04-12T12:31
2024-04-12T12:31
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр образования региона Илья Бронштейн займет должность первого заместителя председателя правительства Московской области, сообщили в Мособлдуме. "Мособлдума согласовала назначение Бронштейна Ильи Михайловича на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Ранее он занимал должность министра образования региона", - отмечается в Telegram-канале Мособлдумы. В свою очередь, региональный парламент согласовал назначение заместителя председателя правительства Московской области Марии Нагорной на должность вице-губернатора Подмосковья. Ранее этот пост занимала Ирина Каклюгина, ныне возглавившая столичный департамент образования и науки на срок полномочий мэра Москвы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, московская область (подмосковье), московская областная дума
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