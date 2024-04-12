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Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья - РИА Новости, 12.04.2024
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Новости Подмосковья
 
12:31 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/bronshteyn-1939567526.html
Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья
Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья - РИА Новости, 12.04.2024
Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья
Министр образования региона Илья Бронштейн займет должность первого заместителя председателя правительства Московской области, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:31
2024-04-12T12:31
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр образования региона Илья Бронштейн займет должность первого заместителя председателя правительства Московской области, сообщили в Мособлдуме. "Мособлдума согласовала назначение Бронштейна Ильи Михайловича на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Ранее он занимал должность министра образования региона", - отмечается в Telegram-канале Мособлдумы. В свою очередь, региональный парламент согласовал назначение заместителя председателя правительства Московской области Марии Нагорной на должность вице-губернатора Подмосковья. Ранее этот пост занимала Ирина Каклюгина, ныне возглавившая столичный департамент образования и науки на срок полномочий мэра Москвы.
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политика, московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Политика, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Мособлдума назначила Бронштейна первым зампредом правительства Подмосковья

© Фото : Московская областная ДумаМинистр образования Московской области Илья Бронштейн
Министр образования Московской области Илья Бронштейн - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Московская областная Дума
Министр образования Московской области Илья Бронштейн
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр образования региона Илья Бронштейн займет должность первого заместителя председателя правительства Московской области, сообщили в Мособлдуме.
«
"Мособлдума согласовала назначение Бронштейна Ильи Михайловича на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Ранее он занимал должность министра образования региона", - отмечается в Telegram-канале Мособлдумы.
В свою очередь, региональный парламент согласовал назначение заместителя председателя правительства Московской области Марии Нагорной на должность вице-губернатора Подмосковья. Ранее этот пост занимала Ирина Каклюгина, ныне возглавившая столичный департамент образования и науки на срок полномочий мэра Москвы.
Кирилл Жигарев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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