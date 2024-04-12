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Умерли старейшие в мире сиамские близнецы - РИА Новости, 12.04.2024
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18:53 12.04.2024 (обновлено: 19:18 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/bliznetsy-1939693965.html
Умерли старейшие в мире сиамские близнецы
Умерли старейшие в мире сиамские близнецы - РИА Новости, 12.04.2024
Умерли старейшие в мире сиамские близнецы
Американское похоронное бюро Leibensperger сообщило о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллов в возрасте 62 лет. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:53
2024-04-12T19:18
в мире
рединг
пенсильванский университет
книга рекордов гиннесса
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Американское похоронное бюро Leibensperger сообщило о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллов в возрасте 62 лет. &quot;Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета&quot;, — говорится в публикации на сайте.В свою очередь, представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что Лори и Дори (позднее Джордж), соединенные головой, изначально были однополыми близнецами, однако в 2007 году Джордж начал идентифицировать себя как мужчина. Дори (Джордж), как отмечается, была успешной кантри-певицей, а Лори в 1990-е работала в прачечной при больнице. При этом Дори ввиду проблем с позвоночником не могла ходить и использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.
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в мире, рединг, пенсильванский университет, книга рекордов гиннесса
В мире, Рединг, Пенсильванский университет, Книга рекордов Гиннесса
Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл

© AP Photo / Mary AltafferБлизнецы Шаппелл
Близнецы Шаппелл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Близнецы Шаппелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Американское похоронное бюро Leibensperger сообщило о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллов в возрасте 62 лет.
«

"Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета", — говорится в публикации на сайте.

В свою очередь, представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что Лори и Дори (позднее Джордж), соединенные головой, изначально были однополыми близнецами, однако в 2007 году Джордж начал идентифицировать себя как мужчина.
Дори (Джордж), как отмечается, была успешной кантри-певицей, а Лори в 1990-е работала в прачечной при больнице. При этом Дори ввиду проблем с позвоночником не могла ходить и использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.
 
В миреРедингПенсильванский университетКнига рекордов Гиннесса
 
 
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