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Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

Умерли старейшие в мире сиамские близнецы - РИА Новости, 12.04.2024

Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

Американское похоронное бюро Leibensperger сообщило о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллов в возрасте 62 лет. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:53

2024-04-12T18:53

2024-04-12T19:18

в мире

рединг

пенсильванский университет

книга рекордов гиннесса

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Американское похоронное бюро Leibensperger сообщило о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллов в возрасте 62 лет. "Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета", — говорится в публикации на сайте.В свою очередь, представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что Лори и Дори (позднее Джордж), соединенные головой, изначально были однополыми близнецами, однако в 2007 году Джордж начал идентифицировать себя как мужчина. Дори (Джордж), как отмечается, была успешной кантри-певицей, а Лори в 1990-е работала в прачечной при больнице. При этом Дори ввиду проблем с позвоночником не могла ходить и использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.

рединг

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в мире, рединг, пенсильванский университет, книга рекордов гиннесса