https://ria.ru/20240412/bezopasnost-1939675736.html
ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.04.2024
ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:33
2024-04-12T17:33
2024-04-12T17:33
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "12 апреля около 16.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белгородская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью