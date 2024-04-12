https://ria.ru/20240412/bezopasnost-1939675736.html

ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.04.2024

ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:33

2024-04-12T17:33

2024-04-12T17:33

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "12 апреля около 16.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html

белгородская область

россия

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Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, россия