https://ria.ru/20240412/bezopasnost-1939673785.html

После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности

После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности - РИА Новости, 12.04.2024

После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены на всех объектах Федерации еврейских общин России еще после теракта в "Крокусе", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ФЕОР... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:25

2024-04-12T17:25

2024-04-12T17:36

религия

россия

москва

средняя азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

федерация еврейских общин россии

религия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Меры безопасности усилены на всех объектах Федерации еврейских общин России еще после теракта в "Крокусе", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ФЕОР Дарья Михельсон в пятницу.Так он ответила на вопрос о мерах безопасности в синагогах после предотвращенного ФСБ теракта на одном из еврейских объектов в Москве."После теракта в "Крокус сити холле" были усилены меры безопасности на всех объектах. Режим дополнительного тщательного досмотра всех, включая сотрудников организаций", – сказала Михельсон.В четверг ФСБ объявила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог. При задержании тот оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем, отмечали в спецслужбе.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939475580.html

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Никита Бизин

россия, москва, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, федерация еврейских общин россии, религия