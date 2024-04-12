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После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
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Религия
 
17:25 12.04.2024 (обновлено: 17:36 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/bezopasnost-1939673785.html
После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности
После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности - РИА Новости, 12.04.2024
После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности
Меры безопасности усилены на всех объектах Федерации еврейских общин России еще после теракта в "Крокусе", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ФЕОР... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:25
2024-04-12T17:36
религия
россия
москва
средняя азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус
федерация еврейских общин россии
религия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Меры безопасности усилены на всех объектах Федерации еврейских общин России еще после теракта в "Крокусе", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ФЕОР Дарья Михельсон в пятницу.Так он ответила на вопрос о мерах безопасности в синагогах после предотвращенного ФСБ теракта на одном из еврейских объектов в Москве."После теракта в "Крокус сити холле" были усилены меры безопасности на всех объектах. Режим дополнительного тщательного досмотра всех, включая сотрудников организаций", – сказала Михельсон.В четверг ФСБ объявила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог. При задержании тот оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем, отмечали в спецслужбе.
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россия, москва, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Россия, Москва, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, Федерация еврейских общин России, Религия
После теракта в "Крокусе" на всех объектах ФЕОР усилены меры безопасности

После теракта в "Крокусе" меры безопасности усилены на всех объектах ФЕОР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Меры безопасности усилены на всех объектах Федерации еврейских общин России еще после теракта в "Крокусе", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ФЕОР Дарья Михельсон в пятницу.
Так он ответила на вопрос о мерах безопасности в синагогах после предотвращенного ФСБ теракта на одном из еврейских объектов в Москве.
"После теракта в "Крокус сити холле" были усилены меры безопасности на всех объектах. Режим дополнительного тщательного досмотра всех, включая сотрудников организаций", – сказала Михельсон.
В четверг ФСБ объявила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог. При задержании тот оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем, отмечали в спецслужбе.
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РелигияРоссияМоскваСредняя АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусФедерация еврейских общин РоссииРелигия
 
 
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