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В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 12.04.2024 (обновлено: 03:34 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/bespilotniki-1939489818.html
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.04.2024
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:29
2024-04-12T03:34
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
новошахтинск
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Опасность атаки БПЛА была отменена в 03.10 мск спустя час после ее объявления."Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется", — написал губернатор.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, новошахтинск
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Новошахтинск
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО сбила над Новошахтинском четыре БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Опасность атаки БПЛА была отменена в 03.10 мск спустя час после ее объявления.
«
"Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется", — написал губернатор.
В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевНовошахтинск
 
 
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