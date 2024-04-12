https://ria.ru/20240412/bespilotniki-1939489818.html
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.04.2024
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:29
2024-04-12T03:29
2024-04-12T03:34
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
новошахтинск
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Опасность атаки БПЛА была отменена в 03.10 мск спустя час после ее объявления."Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется", — написал губернатор.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html
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ростовская область, василий голубев, новошахтинск
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Новошахтинск
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО сбила над Новошахтинском четыре БПЛА