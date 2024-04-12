https://ria.ru/20240412/bespilotnik-1939677529.html
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2024
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:45
2024-04-12T17:45
2024-04-12T17:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."12 апреля около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили над Белгородской областью еще один дрон ВСУ