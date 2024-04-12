https://ria.ru/20240412/bespilotnik-1939677529.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:45

2024-04-12T17:45

2024-04-12T17:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."12 апреля около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины