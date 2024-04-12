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В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
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08:41 12.04.2024 (обновлено: 08:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/bespilotnik-1939507899.html
В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, ПВО приведено в готовность... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:41
2024-04-12T08:46
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, ПВО приведено в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт.
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Курской области запустили сигнал об угрозе атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана БаеваКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Курск. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, ПВО приведено в готовность для отражения возможной атаки.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт.
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