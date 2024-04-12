https://ria.ru/20240412/bespilotnik-1939507899.html

В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024

В Курской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, ПВО приведено в готовность... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:41

2024-04-12T08:41

2024-04-12T08:46

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил о запуске сигнала об угрозе атаки БПЛА в Курской области и сообщил, ПВО приведено в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240412/bespilotniki-1939489818.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия