https://ria.ru/20240412/belgorod-1939509222.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Объявлена опасность атаки беспилотников, сообщается в Telegram-канале городской администрации Белгорода. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:54
2024-04-12T08:54
2024-04-12T09:00
белгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Объявлена опасность атаки беспилотников, сообщается в Telegram-канале городской администрации Белгорода."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/belgorodskaya-1939257061.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников